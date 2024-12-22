Elon Musk, Starlink'in Kosova'daki Mevcudiyetini Duyurdu

Elon Musk, Starlink'in Kosova'da Başladığını Duyurdu

Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'in Kosova'da mevcut olduğunu açıkladı. Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Starlink artık Kosova'da" ifadelerini kullandı.

Starlink'in X hesabından yapılan açıklamada ise, "Starlink'in yüksek hızlı ve düşük gecikmeli interneti artık Kosova'da mevcut" bilgisi verildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de Musk ve Starlink'i etiketleyerek, "Kosova'ya hoş geldiniz" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Başbakan Albin Kurti de Starlink'in ülkedeki varlığından memnuniyet duyarak, bu gelişmenin dijital altyapının ilerlemesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bölgedeki diğer ülkelerden Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta mevcut olan Starlink'in, 2025 yılında Sırbistan ve Karadağ'da da hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Bosna Hersek için ise tarihin henüz belirlenmediği açıklandı.

Starlink Nedir?

Starlink, SpaceX'in yetersiz internet hizmeti alan bölgelerinde internet erişimini artırmak için geliştirdiği uzay tabanlı bir sistemdir. Bu sistem, Musk'ın şirketinin yörüngedeki binlerce Starlink uydusu sayesinde, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlamaktadır.

SpaceX, Starlink uyduları ile dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk bir ağ kurmayı planlamaktadır. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.