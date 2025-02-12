Elon Musk'tan Gazze'deki Prezervatif İddiasına Açıklık Getirme

Elon Musk, USAID İddiasını Düzeltmeye Yönelik Açıklamalarda Bulundu

Amerikalı milyarder iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, eski başkan Donald Trump'ın gündeme getirdiği "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Gazze'ye 50 milyon dolarlık prezervatif gönderdi" iddiasını yalanladı.

Beyaz Saray'daki Basın Brifingi

Trump yönetimi döneminde Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın brifinginde Musk, Gazze hakkında eleştirilen ifadelere açıklık getirdi. Gazze ile ilgili olarak daha önce yapılan bir iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Musk, "USAID'in Gazze'ye 50 milyon dolarlık prezervatif gönderdiği iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. Orada belirtilen Gazze'nin Mozambik'teki bir bölge olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla, ilk açıklamanızı düzeltir misiniz?" diye sorulduğunda, yaptığı açıklamada bazı bilgilerin yanlış olabileceğini ve bunların düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Hataları Düzeltme Taahhüdü

Musk, "Her şeyden önce, söylediğim bazı şeyler yanlış olabilir ve düzeltilmesi gerekebilir. Yani bilirsiniz, hatalar yapacağız, ancak hataları düzeltmek için hızlı hareket edeceğiz. Herhangi bir yere 50 milyon dolarlık prezervatif göndermemiz gerektiğinden emin değilim. Bu gerçekten çok fazla sayıda prezervatif. Eğer Gazze yerine Mozambik'e gitmişse tamam, bu o kadar da kötü değil derdim. Ama yine de bunu neden yapıyoruz?" şeklinde konuştu.

Trump'ın daha önce USAID'in Gazze'ye gönderdiği prezervatiflerin Hamas tarafından kullanılacağına dair suçlamaları hatırlanıyor; bu iddialar Musk tarafından da tekrar dile getirilmişti.