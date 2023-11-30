Elon Musk'tan Hamas'a Yanıt: Gazze'ye Gel Çağrısına Cevap Verdi!

Amerika'lı milyarder Elon Musk'a Hamas yöneticilerinden çağrı yapılmıştı. Hamas yetkilisi Usame Hamdan çağrısında Musk'a Gazze'yi ziyaret etmesi ve yaşananları gözlemlemesi teklifi gelmişti. Bu çağrıya Elon Musk'tan yanıt gecikmedi.

Elon Musk'tan Hamas'a Yanıt: Gazze'ye Gel Çağrısına Cevap Verdi!
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İsrail'in şiddetli saldırıları sonucu Filistin'de oluşan yıkıma tanık olması için Gazze'ye gelmesi çağrısı yapılan Elon Musk gelen teklifi reddetti. Yaptığı açıklamada Gazze'yi ziyaret etmesi hakkında "Şu an biraz tehlikeli görünüyor" şeklinde teklifi geri çeviren ABD'li milyarder, "Ancak uzun vadeli müreffeh bir Gazze'nin tüm taraflar için iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Hamas adına çağrıda bulunan Usame Hamdan basın toplantısı düzenlediği Beyrut'tan Musk'ın İsrail ziyareti ile ilgili konuşma yapmış Musk'a Gazze'ye gelmesi için davette bulunmuştu. 

Hamas'dan Elon Musk'a Çağrı

Hamas yöneticisi Usame Hamdan'ın çağrısını reddeten Elon Must yaptığı açıklamada bölgenin tehlikeli olduğu vurgusu yaptı. Ziyaret davetini geri çevirmesine yönelik bahanesini yaptığı açıklama ile duyurdu.

Geçtiğimiz günelrde İsrail'e ziyaret gerçekleştiren Musk, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte Hamas'ın 7 Ekim'de İzzeddin el-Kassam Tugayı tarafından saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesine gitmişti. 

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