Elon Musk'tan Medya Fonlamalarına Sert Tepki

Elon Musk'tan Medya Kuruluşlarına Sert Tepkiler

ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, bazı federal kurumlardan fon aldığı iddia edilen medya kuruluşları hakkında sert eleştirilerde bulundu. Bu açıklamalar, medyanın hükümet fonlamaları üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Musk'ın Açıklamaları

Musk, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hükümet verimliliği konusunda görevlendirilmesinin ardından sosyal medya platformu X'te federal bütçe harcamalarına dair paylaşımlar yaptı. Demokrat Joe Biden yönetiminin belirli medya kuruluşlarına fon sağladığını öne süren Musk, başta ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) olmak üzere bazı federal kurumların desteklediği medya kuruluşlarına dikkat çekti.

Politico'nun Ödemeleri

Politico adlı haber portalının, son dönemde farklı federal kurumlardan toplam 8,1 milyon dolar ödeme aldığını gündeme getiren Musk, Associated Press (AP) ve New York Times (NYT) gibi medya kuruluşlarına yapılan ödemelere de tepki gösterdi. AP'ye yapılan ödemeyi "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" olarak nitelendirirken, NYT için "NYT hükümet tarafından fonlanan bir gazete" ifadesini kullandı.

Federal Harcamaların Detayları

Elon Musk'ın eleştirilerine konu olan ödemelerin detayları resmi platformlardan gelen bilgilere göre henüz açıklığa kavuşmadı. USA Spending adlı resmi internet sitesi, Bloomberg gibi önde gelen diğer bazı Amerikan medya kuruluşlarının da farklı federal kurumlar tarafından ödeme aldığını ortaya koyuyor. Ancak, bu ödemelerin spesifik alt başlıkları hakkında net bir bilgi bulunmamakta.