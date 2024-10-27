DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.318.391,9 -0,56%

Elon Musk'tan Trump Açıklaması: Asıl Tehdit Suçlayıcılarda

Elon Musk, Trump'ı tehdit olarak nitelendirenlerin asıl tehlike olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 14:41
Elon Musk'tan Trump Açıklaması: Asıl Tehdit Suçlayıcılarda

Elon Musk'tan Çarpıcı Açıklama

Amerikalı iş insanı Elon Musk, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın demokrasiyi tehdit ettiğini iddia edenlerin, aslında demokrasinin en büyük tehlikesini oluşturduğunu belirtti.

Pensilvanya'daki Otopusumda Yapılan Açıklamalar

Musk, Pensilvanya'da Trump'a destek amacıyla düzenlenen bir oturumda katılımcılara cevaplar verdi. O oturumda, katılımcılardan biri, 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınına dair değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcı, Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda ABD demokrasisinin tehlikeye gireceğini ileri sürdü. Musk, bu görüşü sorgulayarak, "Trump'ın demokrasi için tehdit olduğunu belirtenlerin, aslında demokrasinin asıl tehdidi olduğunu" dile getirdi.

6 Ocak 2021 Kongre Baskını

2021 yılında, aşırı sağcı gruplar ve Trump'ın destekçileri 3 Kasım 2020 başkanlık seçim sonuçlarının onaylanması amacıyla düzenlenen oturumu basmıştı. Bu olay sonucunda 1'i polis, toplamda 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Trump, bu olaylar nedeniyle halkı isyana teşvik iddiasıyla yargılanmış ve Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldırı: Diş Doktoru Hayatını Kaybetti
2
Gündem Özeti 26 Ekim 2024
3
İsrail: İran'ın Füze Saldırısına Cevap Vermekten Kaçınmayacağız
4
Avustralya'da Kayıplara Karışan Balina Yavrusunun Dramı
5
Dijital Mecralar Komsiyonu Başkanı açıkladı: TikTok kapatılacak mı?
6
AK Parti Sofrasında Birlik Mesajları
7
İsrail'in Gazze'deki BM Okuluna Üçüncü Bombardımanı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek