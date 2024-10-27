Elon Musk'tan Trump Açıklaması: Asıl Tehdit Suçlayıcılarda

Elon Musk'tan Çarpıcı Açıklama

Amerikalı iş insanı Elon Musk, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın demokrasiyi tehdit ettiğini iddia edenlerin, aslında demokrasinin en büyük tehlikesini oluşturduğunu belirtti.

Pensilvanya'daki Otopusumda Yapılan Açıklamalar

Musk, Pensilvanya'da Trump'a destek amacıyla düzenlenen bir oturumda katılımcılara cevaplar verdi. O oturumda, katılımcılardan biri, 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınına dair değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcı, Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda ABD demokrasisinin tehlikeye gireceğini ileri sürdü. Musk, bu görüşü sorgulayarak, "Trump'ın demokrasi için tehdit olduğunu belirtenlerin, aslında demokrasinin asıl tehdidi olduğunu" dile getirdi.

6 Ocak 2021 Kongre Baskını

2021 yılında, aşırı sağcı gruplar ve Trump'ın destekçileri 3 Kasım 2020 başkanlık seçim sonuçlarının onaylanması amacıyla düzenlenen oturumu basmıştı. Bu olay sonucunda 1'i polis, toplamda 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Trump, bu olaylar nedeniyle halkı isyana teşvik iddiasıyla yargılanmış ve Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştır.