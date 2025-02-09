Elon Musk, TikTok Satın Alma İlgisini Reddetti

Elon Musk, TikTok İle İlgili Açıklama Yaptı

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un satışıyla ilgili olarak ilgisinin olmadığını ifade etti. Musk, TikTok'un Amerika'daki geleceği ve olası yasaklama tartışmaları sürerken, bu platforma sunmuş olduğu bir teklifin bulunmadığını belirtti.

WELT Ekonomi Zirvesi Açıklamaları

Musk, 28 Ocak'ta katıldığı WELT Ekonomi Zirvesi oturumunda yaptığı konuşmada, "TikTok için bir teklif sunmadım. Eğer sahibi olsaydım, uygulamanın nasıl yönetileceğine dair bir planım da yok." dedi. Ayrıca, TikTok'u kullanmadığını belirterek, "Sanırım sahibi olsaydım, algoritmanın ne kadar zararlı ya da faydalı olduğunu belirlerdim. Daha faydalı ve verimli olması için değiştirmenin yollarını arardım." şeklinde ifade etti.

ABD'deki TikTok Tartışmaları Devam Ediyor

ABD hükümeti, bir Amerikan firması tarafından satın alınmaması durumunda TikTok'un yasaklanabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. 19 Ocak’ta, TikTok uygulaması erişime kapatıldı, ancak aynı gün içerisinde tekrar kullanıma açıldı. TikTok'un yanı sıra CapCut uygulamasının da erişimine engel koyuldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk gün TikTok'un yasaklanmasını önlemek için bu yasanın 75 günlüğüne askıya alınmasını talep eden bir kararname imzalamıştı. Trump, TikTok'un yasaklanmasını istemediğini, fakat şirketin %50'sinin bir ABD'li şirkete devredilmesi gerektiğini ifade etmişti. TikTok'un satışında birçok yatırımcı ve şirketin teklif verebileceğini belirten Trump, bu aşamada "teklif savaşına" tanık olmak istediğini dile getirmişti.

Bunun yanı sıra, Trump yönetiminin TikTok'un kapatılmasını önlemek için veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerektiği de vurgulanıyor. TikTok'un çatı şirketi ByteDance, Çin yasaları kapsamında devletle kullanıcı verilerini paylaşma yükümlülüğüne sahip olduğundan, bu durum ABD'deki yasaklama tartışmalarına yol açıyor.