Elon Musk, Trump Kampanyasına Bağış İddiasını Yalanladı

Elon Musk, Bağış İddialarını Reddetti

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasını desteklemek üzere kurulan America PAC adlı siyasi eylem komitesine her ay 45 milyon dolar bağış yaptığına dair gelen iddiaları yalanladı.

Musk'ın Açıklamaları

Musk, psikolog Jordan Peterson ile gerçekleştirdiği bir röportajda, medyada yer alan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ayrıca, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'a bağış yaptığını ancak bu bağışların "çok daha düşük bir seviyede" olduğunu belirtti.

WSJ'deki İddia

Geçtiğimiz hafta Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Musk'ın Trump yanlısı siyasi eylem komitelerinden birine ayda 45 milyon dolar bağış yapmayı düşündüğünü öne sürmüştü. Musk, bu habere karşı mizahi bir yorumda bulunarak takipçileri tarafından "haberi yalanladı" şeklinde algılandı.

Bağışların Önemi

ABD'de seçim kampanyaları için yeterli devlet ödeneği sağlanmadığı için adaylar, büyük miktarda finansmana ihtiyaç duyarlar. Bu finansman, etkili reklamlar yapma, miting düzenleme ve sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanma gibi alanlarda büyük önem taşır. İyi finanse edilen bir kampanya, daha fazla seçmene ulaşma ve dolayısıyla oy artırma imkanı sağlar.