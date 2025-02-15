Elon Musk USAID'i Eleştirdi: "Fonlamadığı Bir Yer Kaldı mı?"

Elon Musk, USAID'in fonladığı projeleri sorguladı ve eleştirilerde bulundu. USAID ve Elon Musk arasındaki gelişmeler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 13:54
Elon Musk USAID'i Eleştirdi: "Fonlamadığı Bir Yer Kaldı mı?"

Elon Musk, ABD Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'na (USAID) yönelik eleştirilerini dile getirdi. Musk, "USAID'in fonlamadığı bir yer kaldı mı?" diyerek, hakkında çeşitli iddialar bulunan ajansın çalışmalarını sorguladı.

Musk, sosyal medya platformu X'te, USAID'in Amerikan Barolar Birliği'ne yardım gönderdiğini gösteren bir görsel paylaşan bir kullanıcıya yanıt verdi. Bu durum, USAID'in fonlamaları hakkındaki tartışmaları alevlendirdi.

USAID ile İlgili Tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevine başladığı 20 Ocak 2017'de dış yardımlara yönelik bir kararnameyi imzalamıştı. Bu kararname ile tüm bakanlık ve kurumların dış kalkınma yardımlarını gözden geçirmesi ve 90 günlük inceleme sürecine başlaması gerektiği belirtilmişti.

27 Ocak'ta ise ABD Dışişleri Bakanlığı, bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıkladı. Elon Musk, USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle bazı çalışanların "idari izne çıkarıldığını" bildirdi ve ajansın sosyal medya hesaplarının kapatıldığını duyurdu.

Son olarak, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, Trump yönetiminin USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.

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