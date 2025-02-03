Elon Musk USAID'i Kovid-19 Araştırmalarını Finanse Etmekle Suçladı

Elon Musk'tan Şok İddia: USAID Kovid-19 Araştırmalarını Destekliyor

Amerikalı milyarder Elon Musk, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) "milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 salgını gibi biyolojik silah araştırmalarına finansman sağladığını" öne sürdü.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son günlerde gündeme gelen USAID hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu. Paylaşımında Musk, "USAID'in sizlerin vergilerini kullanarak milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 da dahil biyolojik silah araştırmalarına finansman sağladığını biliyor muydunuz?" ifadelerini kullandı.

Özellikle EcoHealth Alliance grubunu hedef alan Musk, USAID'in Kovid-19 salgınının üretildiği iddia edilen Çin’in Wuhan kentindeki laboratuvarlara milyonlarca dolar aktardığını iddia etti. Bu paylaşım, Kovid-19 salgınının biyolojik silah olduğu yönündeki iddialarını tekrar gündeme getirdi.

USAID'e Yönelik Daha Önceki Suçlamalar

Daha önce de USAID'i eleştiren Musk, ajansı "kötü" ve "Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marxistlerin yuvası" olarak adlandırmıştı. ABD basınında çıkan haberler, eski Başkan Donald Trump'ın, USAID'i Dışişleri Bakanlığına bağlayacak bir başkanlık kararnamesi hazırlığı içerisinde olduğunu öne sürdü.

Trump'ın planının, 10 bin çalışanı ve 40 milyar dolarlık bütçesi bulunan USAID'in personel sayısını azaltacağı ve ajansın özerkliğini kısıtlayacağı ifade edilmişti. Ayrıca, Musk’ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) USAID verilerine erişiminde sorun yaşamaları sonrası USAID yöneticilerinin idari izne çıkarıldığı bildirildi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bilgisinin ardından, Dışişleri Bakanı Marco Rubio hayati insani yardımların sürdürülmesi konusunda ek feragata 30 Ocak'ta onay vermiştir.