Elon Musk, Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotlarını Kurtarma Sürecini Hızlandırıyor

Elon Musk, NASA Astronotları İçin Harekete Geçti

Amerikalı milyarder iş adamı Elon Musk, uzayda mahsur kalan NASA astronotlarını geri getirmek amacıyla yaklaşık 4 hafta içinde kurtarma uçuşunu gerçekleştireceklerini duyurdu. Musk, bu açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump ile Fox News kanalında gerçekleştirdiği ortak röportajda yaptı.

Astronotların Uzayda Kalması

Musk, NASA astronotlarının uzayda siyasi nedenlerle Joe Biden yönetimi tarafından bilinçli olarak bırakıldığını savundu. Astronotları kurtarma operasyonu için hazırlıkları hızlandırdıklarını belirten Musk, "Rehavete kapılmak istemiyoruz ama astronotları uzay istasyonundan daha önce birçok kez ve her zaman başarıyla geri getirdik. Sanırım dört hafta içinde (kurtarma) uçuşunu yapacağız. Ama son derece temkinli devam etmek zorundayız" dedi.

Trump’tan Sert Eleştiri

ABD Başkanı Trump da Biden'ın astronotları uzayda bırakmasını eleştirerek, bu durumun kötü bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Trump, geçtiğimiz ay NASA'nın Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşü için Musk'a ve SpaceX firmasına çağrıda bulunmuştu.

Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar

Uzayda mahsur kalan astronotlar Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti. Ancak Starliner'daki teknik arızanın ardından, iki astronotun dönüş tarihi ileri bir tarihe ertelendi. NASA, kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

Uzun Bekleyiş Sürüyor

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülünün fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı tahmin ediliyor. Bu da uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ay bulacağı anlamına geliyor.