Elon Musk'tan Çarpıcı İddia

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i, Amerikalı bir gazeteci olan Gonzalo Lira'yı öldürmekle itham etti. Musk, bu açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

Zelenskiy Hakkında İddia Edilen Suçlamalar

Musk, bir kullanıcının Lira'nın, Zelenskiy'i eleştirdiği için 2024 yılında Ukrayna'da öldürüldüğüne dair yaptığı paylaşım üzerine yanıt verdi. Kazakistan kökenli gazeteci Lira, Harkov şehrinde, "Rus yanlısı" paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı. Musk, bu konuya ilişkin olarak, "Zelenskiy, Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü" ifadesini kullandı.

Trump’tan Zelenskiy Eleştirisi

Elon Musk, daha önce de Zelenskiy'nin Ukrayna halkının iradesini temsil etmek için seçimlere gitmesi gerektiğini belirtmişti. Bu bağlamda, ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy ile ilgili açıklamalarında, savaşın başlatılmasında onun rolü olduğunu savunmuş ve ardından durdurmak için hiçbir şey yapmadığını kaydetmişti. Trump, Zelenskiy için "Seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanarak sert eleştirilerde bulundu.