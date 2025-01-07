Emekli Aylıklarında Yeni Artış: Bakan Işıkhan Açıklama Yaptı

Emekli Aylıkları İçin Önemli Artış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilik aylıklarına yönelik önemli bir güncellemeyi duyurdu.

Yeni Aylık Tutarı

Bakan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının %15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 lira seviyesine yükseltildiğini açıkladı. Bu artış, emeklilerin alım güçlerini artırmayı hedefliyor.

Bu güncelleme ile birlikte emekli vatandaşların ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.