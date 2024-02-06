Emekli ek zamları için geri sayım başladı: Ek zam ödemelerine bugün başlanacak

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek zam ödeme tarihleri belli oldu. Yaklaşık 13,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine bugün ve yarın fark ödemeleri yapılacak. Ödemeler, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına aktarılacak.

Muhammet Bayram, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist olarak milliyet.com.tr ile konuyla ilgili görüştü ve şunları söyledi:

“Emeklilere ek zam ödemesi bugün itibarıyla başlıyor. 6 ile 7 Şubat tarihleri arasında zamlı maaşlar ödenecek. Ocak ayında maaşların zamlı yatması gerekiyordu, Meclis'te yasalaşma süreci nedeniyle ocak ayına ek zamlar yetişmedi.

6 ve 7 Şubat tarihlerinde ocak ayına ilişkin yüzde 11.68’lik fark yatırılacak. Sayın Cumhurbaşkanının tensipleri ile birlikte refah payı eklendi. Normal şartlarda SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 37.57’lik fark alacaklardı. Yüzde 11.68’lik refah payı ile birlikte memur emeklilerine yapılan oran kadar (yüzde 49.25) bir artış oldu.

Ayrıca asgari ücrete yüzde 49’luk bir artış yapılmıştı. Bu da bir nebze de olsa emeklilerin yaralarına merhem olacaktır. Çünkü enflasyonist bir ortam var. Sayın Cumhurbaşkanımız her söyleminde ‘vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz’.

EK ZAM KÖK MAAŞ ÜZERİNDEN Mİ HESAPLANACAK

Ek zam ödemeleri, kök maaşlara göre hesaplanacak. En düşük emekli maaşının kök maaşla aynı olması şimdilik söz konusu değil. Ancak bunun yakında bir reform olarak gerçekleşeceğini umuyorum. Enflasyonla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Fatih Karahan liderliğindeki Merkez Bankası, enflasyonla mücadeleyi aralıksız sürdürecektir.

Kök maaşlar, en düşük emekli maaşına eşitlenirse bundan sonraki oransal zamlardan faydalanılacak. Enflasyon hedefine göre maaş zammı uygulamak olası olacaktır.

Temmuz ayında 10 bin TL'ye yükselmesi öngörülen en düşük emekli maaşı, 10 bin TL'de kaldı. Emekliler, en düşük emekli maaşının daha fazla artırılmasını istiyor. Ben de nisan ayında yapılacak bir düzenlemeyle, 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının en az 12 bin 500 TL'ye çıkacağını tahmin ediyorum.