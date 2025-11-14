Emekli Emniyet Müdürü Vehbi Yıldız Dualarla Kırkağaç'ta Toprağa Verildi

Muğla'da tedavi gören emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Vehbi Yıldız, düzenlenen törenlerin ardından memleketi Kırkağaç'ta dualarla toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:52
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet eden ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Vehbi Yıldız, dün memleketi Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dualarla toprağa verildi.

Cenaze töreni ve sağlık süreci

74 yaşındaki Yıldız, Muğla'da pankreas kanseri tedavisi görüyordu. 1998-2002 yılları arasında emniyet müdür yardımcılığı görevinde bulunan Yıldız için, emekliye ayrıldığı Muğla'da tören düzenlendi.

Tören, Menteşe ilçesi Kurşunlu Camii'nde gerçekleşti. Törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, emniyet teşkilatı mensupları, ailesi ve yakınları katıldı.

Memleketinde askeri tören

Muğla'daki törenin ardından Yıldız'ın cenazesi memleketi Manisa'nın Kırkağaç ilçesine getirildi. Türk bayrağına sarılı naaşı, Cenaze Tören Mangası askerleri tarafından Kırkağaç'ın Hamitli Mahallesi'ne getirilerek burada düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Törene Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Erkul, İlçe Emniyet Amiri Bayram Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

