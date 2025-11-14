Emekli Emniyet Müdürü Vehbi Yıldız Dualarla Kırkağaç'ta Toprağa Verildi

Emekli Emniyet Müdürü Vehbi Yıldız dualarla toprağa verildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet eden ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Vehbi Yıldız, dün memleketi Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dualarla toprağa verildi.
Cenaze töreni ve sağlık süreci
74 yaşındaki Yıldız, Muğla'da pankreas kanseri tedavisi görüyordu. 1998-2002 yılları arasında emniyet müdür yardımcılığı görevinde bulunan Yıldız için, emekliye ayrıldığı Muğla'da tören düzenlendi.
Tören, Menteşe ilçesi Kurşunlu Camii'nde gerçekleşti. Törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, emniyet teşkilatı mensupları, ailesi ve yakınları katıldı.
Memleketinde askeri tören
Muğla'daki törenin ardından Yıldız'ın cenazesi memleketi Manisa'nın Kırkağaç ilçesine getirildi. Türk bayrağına sarılı naaşı, Cenaze Tören Mangası askerleri tarafından Kırkağaç'ın Hamitli Mahallesi'ne getirilerek burada düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Törene Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Erkul, İlçe Emniyet Amiri Bayram Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.
MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE İKAMET EDEN VE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖNCEKİ GÜN HAYATINI KAYBEDEN EMEKLİ 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ VEHBİ YILDIZ DÜN MEMLEKETİ KIRKAĞAÇ'IN HAMİTLİ MAHALLESİNDE DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ.