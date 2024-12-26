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Emekli Hemşirenin Organları 6 Kişiye Yeni Bir Hayat Sunuyor

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen emekli hemşire Emine Görgülü'nün organları, 6 hastaya umut oldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:44
Emekli Hemşirenin Organları 6 Kişiye Yeni Bir Hayat Sunuyor

Samsun'da Emekli Hemşirenin Bağışladığı Organlar Hayat Kurtardı

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki emekli hemşire Emine Görgülü'nün bağışlanan organları, 6 kişiye hayat ışığı oldu. Görgülü, bir süredir tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan bu talihsiz olayın ardından ailesi organ bağışında bulunmaya karar verdi.

Organ Bağışı Süreci

Emine Görgülü'nün ailesinin olumlu yanıt vermesi üzerine, Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Organ nakil süreçleri ve operasyon detaylarıyla ilgili gerekli iletişim kurularak, Görgülü'nün organları alındı.

Organların Dağıtımı

Görgülü'nün böbrekleri Erzurum'a, akciğeri İstanbul'a uçakla gönderildi. Karaciğer ve iki kornea ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ulaştırıldı.

Organ Nakli Hakkında Açıklama

Operasyon sonrası gazetecilere konuşan Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Türkiye genelinde yaklaşık 34 bin organ ve doku bekleyen hasta bulunduğunu belirtti. Kazak, Sağlık Bakanlığı'nın, il sağlık müdürlüklerinin, hastanelerin ve fakültelerin organ ve doku temin etmek için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Kazak, "Vefat eden sağlıkçı arkadaşımızın ailesi, onurlu bir davranışta bulunarak 6 ayrı insanımıza yeni bir yaşam umudu verdi. Allah rahmet eylesin. Bu süreçte aileye sabır diliyoruz," diyerek, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki Emine Görgülü'nün...

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki Emine Görgülü'nün bağışlanan organları 6 kişiye umut oldu. Görgülü'nün böbrekleri Erzurum'a, akciğeri İstanbul'a uçakla gönderildi. Karaciğer ve iki kornea da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki Emine Görgülü'nün...

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki Emine Görgülü'nün bağışlanan organları 6 kişiye umut oldu. Görgülü'nün böbrekleri Erzurum'a, akciğeri İstanbul'a uçakla gönderildi. Karaciğer ve iki kornea da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

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