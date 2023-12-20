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Emekli ikramiyelerinin verileceği tarih netleşti

Emekli ikramiyelerinin verileceği tarih netleşti Meclis'te görüşülmekte olan ve emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören teklif hakkında, ikramiyelerin ne zaman ödeneceği belli oldu. Uzun zamandır gündemi meşgul eden teklif, emekliler için sevinçli bir haber oldu.