Emekli ikramiyelerinin verileceği tarih netleşti

Meclis'te görüşülmekte olan ve emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören teklif hakkında, ikramiyelerin ne zaman ödeneceği belli oldu. Uzun zamandır gündemi meşgul eden teklif, emekliler için sevinçli bir haber oldu.

Emekli ikramiyelerinin verileceği tarih netleşti
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Çalışan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ikramiye verilmesini içeren düzenleme, Meclis'te görüşülen torba yasanın bir parçası olarak önümüzdeki çarşamba günü yasalaşacak. AK Parti Grup Başkanlığı, ikramiyelerin yılbaşına yetişmesi için bütçe sonrası torba yasanın geri kalan maddelerine öncelik verecek. Önümüzdeki hafta çarşamba gecesi tüm maddelerin Genel Kurul'dan geçmesi bekleniyor.

Bankalar, ikramiyelerin ödenmesi için gerekli hazırlıkları tamamladı ve talimatları aldı. 28-29 Aralık'ta 5 milyon civarında çalışan emekli, 5 bin TL’lik ikramiyelerine kavuşacak…

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