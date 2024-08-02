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Emekli Maaş Farkları 7 Ağustos'ta Hesaplarda

SGK, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasıyla ilgili farkların 7 Ağustos'ta ödeneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:58
Emekli Maaş Farkları 7 Ağustos'ta Hesaplarda

Emekli Maaş Farklarının Ödemesi Başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruya göre, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarıldı ve bu kapsamda emekli maaş farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak.

SGK'dan Açıklama

SGK'nın resmi açıklamasında, "2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla en düşük emekli aylığı tutarının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi nedeniyle fark aylık ödemeleri, 7 Ağustos'ta gerçekleştirilecektir." denildi. Emeklilere Müjde

Bu gelişme ile birlikte birçok emekli, alacakları ek ödemeler sayesinde mali durumlarını güçlendirmiş olacak.

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