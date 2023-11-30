Emekli maaşı 7500 TL üzeri olanlar için yeni maaş tablosu

Emekli maaşlarında zam oranları belli oldu! En düşük emekli maaşı bu kadar olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ TABLO

Emekli vatandaşlar her sene Ocak ve Temmuz dönemlerinde zam almaya devam ediyor. Memur emeklileri bu maaş döneminde toplu sözleşme zammı da alacak. Daha önceki dönemde toplu sözleşme zammının üstündeki 6 aylık enflasyon oranı memur enflasyon farkı olarak belirlenmişti. Merkez Bankası raporlarına göre sene sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlendi. 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 37.76'ya yükseldi. Refah payı hariç bu oranlarda emekli maaşlarına zam yapılacak. Eğer beklentilere göre zam yapılırsa yüzde 29.96 oranında memur enflasyon farkı oluşmuş olacak ve bu tutara yüzde 15 toplu sözleşme zammı eklenerek yüzde 49.46 oranında bir zam yapılacak.





Emekli zamlarının da memur zamlarının altında kalmaması için çalışmalar sürüyor. SSK ve Bağ Kur emeklilerine kök maaşlara yapılacak 5-10 puanlık bir refah payı yapılması tahmin ediliyor. Emekli maaşlarına yüzde 40-45-50 aralığında bir zam yapılması bekleniyor. 2022 Aralık ayında en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL iken 2023 senesinin başlangıcında ilk olarak 5 bin 500 TL'ye, daha sonra 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Yani emekliler 1 sene içinde yüzde 114 oranlarında zam almış oldu. Refah payı haricinde enflasyon tahminleri kapsamında bir örnek hesaplama yapılırsa 10 bin TL kök maaşı olan emekli vatandaş refah payı eklenmeden yüzde 37.76 oranında zam alırsa 13 bin 776 TL maaş almaya başlayacak. Yüzde 4 ek ödemeyle birlikte vatandaş 14 bin 327 TL'ye yükselen ödemeleri alacak. Emekli maaşları hesaplanırken kök maaşa zam oranı ekleniyor ve yüzde 4 oranında ek ödeme yapılıyor.