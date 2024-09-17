Emekli Öğretmen Osman Sayak, 42 Yıl Sonra Hakkari'de Eski Öğrencileriyle Buluştu

Emekli Öğretmen Hakkari'yi Ziyaret Etti

Hakkari'de uzun bir aradan sonra, emekli öğretmen Osman Sayak, 42 yıl önce görev yaptığı okulun bulunduğu kenti ziyaret etti. Bu etkileyici buluşma, hüzün ve sevinci bir arada yaşadı.

Öğrencilerine Duyduğu Özlem

İzmir'de ikamet eden ve 1982 yılında Hakkari'de matematik öğretmeni olarak mesleğe adım atan 65 yaşındaki Sayak, yıllar geçmesine rağmen öğrencilerini aklından çıkarmadı. Kent Parkı'nda buluşan Sayak, aynı zamanda anılarını tazeleyerek nostaljik bir yolculuğa çıktı.

Osman Sayak, görev yaptığı dönemi unutmadığını dile getirerek, "Göreve başladığımda okuldaki atölye henüz yoktu, bizler o atölyeleri kurmaya başladık. O zamanlar yaklaşık 40 öğrencim vardı ve sayımız zamanla arttı. Hakkari, 1982'deki haliyle kıyaslanamayacak kadar değişmiş. Şehir şimdi çok daha güzel ve gelişmiş," dedi.

Öğrencilerinin Hatıraları

Sayak, eski öğrencilerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. "Hakkari'yi çok seviyorum. Lütfen kimse burayı bilmeden yargılamasın. Gelin tanıyın ve buradaki insanlarla bağlantı kurun; sonra düşündüklerinizi söyleyin. İyi ki öğretmen olmuşum ve Hakkari'de görev yapmışım," diye ekledi.

Öğrencilerinin Duyguları

Necmettin Aydın, öğretmeniyle buluşmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Öğretmenimizin bizlere büyük katkıları oldu. Okulun kuruluş aşamasında büyük destek sağladı. O zamanki zorluklara rağmen bizlere meslek kazandırdı," şeklinde konuştu.

Fatih Sinan Atay ise, "Öğretmenimizle burada tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu anı tekrar yaşamak harika bir duygu. Ona olan saygımızı ve sevgimizi bir kez daha ifade etme fırsatını bulduk," dedi.