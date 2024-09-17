DOLAR
34,07 -0,29%
EURO
37,93 -0,08%
ALTIN
2.826,96 -0,19%
BITCOIN
2.052.357,21 -4,36%

Emekli Öğretmen Osman Sayak, 42 Yıl Sonra Hakkari'de Eski Öğrencileriyle Buluştu

Osman Sayak, 42 yıl aradan sonra Hakkari'de eski öğrencileriyle bir araya geldi ve duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:17
Emekli Öğretmen Osman Sayak, 42 Yıl Sonra Hakkari'de Eski Öğrencileriyle Buluştu

Emekli Öğretmen Hakkari'yi Ziyaret Etti

Hakkari'de uzun bir aradan sonra, emekli öğretmen Osman Sayak, 42 yıl önce görev yaptığı okulun bulunduğu kenti ziyaret etti. Bu etkileyici buluşma, hüzün ve sevinci bir arada yaşadı.

Öğrencilerine Duyduğu Özlem

İzmir'de ikamet eden ve 1982 yılında Hakkari'de matematik öğretmeni olarak mesleğe adım atan 65 yaşındaki Sayak, yıllar geçmesine rağmen öğrencilerini aklından çıkarmadı. Kent Parkı'nda buluşan Sayak, aynı zamanda anılarını tazeleyerek nostaljik bir yolculuğa çıktı.

Osman Sayak, görev yaptığı dönemi unutmadığını dile getirerek, "Göreve başladığımda okuldaki atölye henüz yoktu, bizler o atölyeleri kurmaya başladık. O zamanlar yaklaşık 40 öğrencim vardı ve sayımız zamanla arttı. Hakkari, 1982'deki haliyle kıyaslanamayacak kadar değişmiş. Şehir şimdi çok daha güzel ve gelişmiş," dedi.

Öğrencilerinin Hatıraları

Sayak, eski öğrencilerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. "Hakkari'yi çok seviyorum. Lütfen kimse burayı bilmeden yargılamasın. Gelin tanıyın ve buradaki insanlarla bağlantı kurun; sonra düşündüklerinizi söyleyin. İyi ki öğretmen olmuşum ve Hakkari'de görev yapmışım," diye ekledi.

Öğrencilerinin Duyguları

Necmettin Aydın, öğretmeniyle buluşmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Öğretmenimizin bizlere büyük katkıları oldu. Okulun kuruluş aşamasında büyük destek sağladı. O zamanki zorluklara rağmen bizlere meslek kazandırdı," şeklinde konuştu.

Fatih Sinan Atay ise, "Öğretmenimizle burada tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu anı tekrar yaşamak harika bir duygu. Ona olan saygımızı ve sevgimizi bir kez daha ifade etme fırsatını bulduk," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu
2
BM Yetkilisi Lazzarini, Lübnan'daki Gelişmeler ve Olası Savaş İçin Uyarıda Bulundu
3
Tekirdağ'da Cinsel İstismar Olayı: Aile Gazetecilere Konuştu
4
ABD, Tayvan'a 228 Milyon Dolarlık Askeri Satış Onayı Verdi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yönetimini Kabul Etti
6
Sinop'ta Bulunan Ceset, Kaybolan Kaptana Ait Çıktı

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi