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Emekli Öğretmene KDK'dan 19 Bin Lira İkramiye Ödemesi

Düşük hesaplanan emekli ikramiyesi nedeniyle KDK'ya başvuran öğretmene 19 bin lira ödeme yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:03
Emekli Öğretmene KDK'dan 19 Bin Lira İkramiye Ödemesi

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Önemli Karar

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından yapılan inceleme sonucu, emekli öğretmene ikramiye ödemesi gerçekleştirildi. 2022 yılında emekliye ayrılan bir öğretmenin ikramiyesi, eksik hesaplandığı için 19 bin lira olarak düzeltilerek ödendi.

Olayın Detayları

1986 yılında öğretmenlik mesleğine başlayan öğretmen, 1991 yılında askerliğini er öğretmen olarak tamamladı. Emeklilik döneminde askerlik süresini borçlanan öğretmen, bazı ayların emekli keseneğinin ödenmediğini fark etti. Bu durumu göz önüne alarak, hem eksik sürenin hesaplanması hem de düşük ikramiyesi için KDK'ye başvurdu.

KDK'nın Müdahalesi ve SGK'nın Hesaplamaları

KDK, başvurusunu haklı bularak, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gerekli talimatları verdi. SGK, emekli öğretmenin hizmet süresini yeniden değerlendirdi ve eksik süreyi ilave ederek, eksik yatırılan ikramiyeyi toplamda 19 bin lira olarak ödedi. Bu durum, emekli öğretmen için büyük bir memnuniyet kaynağı oldu.

KDK'nın bu kararı, benzer durumda olan diğer emeklilerin haklarını aramaları için önemli bir örnek teşkil ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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