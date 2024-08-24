Emekli Orgeneral Galip Mendi 73 Yaşında Hayatını Kaybetti

Emekli Orgeneral Galip Mendi vefat etti

Eski Jandarma Genel Komutanı, emekli Orgeneral Galip Mendi, İzmir'de 73 yaşında hayatını kaybetti. Uzun bir süredir lenf kanseri tedavisi görmekte olan Mendi, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Cenaze Programı Hakkında Bilgi Bekleniyor

Mendi'nin cenaze programının henüz netleşmediği bildirilmiştir. Ailesinin acısını paylaştığımız bu dönemde, kaybı Türk Silahlı Kuvvetleri camiasında derin bir üzüntüye yol açmıştır.

Askerlik Kariyeri ve Görevleri

Ankara'da 1951 yılında dünyaya gelen Mendi, 1970 yılında Kara Harp Okulu, 1971 yılında Piyade Okulu ve 1985 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olmuştur. 1998 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek 1'inci Komando Tugay Komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Ege Ordusu Harekat Kurmay Yarbaşkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

2003'te tümgeneral rütbesine terfiiyle birlikte Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı ve Ulaştırma Okulu ile Eğitim Merkezi Komutanlığı yapmıştır. Sonrasında, 2007 yılından itibaren korgeneral rütbesiyle çeşitli yüksek görevlerde bulunmuş, 2012 yılında orgeneral rütbesi ile 2'nci Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı görevlerini yürütmüştür. 5 Ağustos 2015 tarihinde ise Jandarma Genel Komutanlığına atanmıştır.

Ödülleri ve Ailesi

Kariyeri boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası ve TSK Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan Mendi, Türk askeri tarihinde önemli bir yere sahiptir.