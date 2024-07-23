Emekli Polis Memuruna Anlamlı Veda

Ankara'da görevini tamamlayarak emekli olan polis memuru, meslektaşları tarafından unutulmadı.

Meslektaşları Tarafından Emeklilik Sürprizi

31 yıllık polis memuru Kenan Üstüner, son görev gününde Meşrutiyet Caddesi'nde trafiği denetlerken, meslektaşları tarafından hazırlanan bir sürprizle karşılaştı.

Pasta Kesimi ve Duygusal Anlar

Üstüner, caddede kendisi için getirilen emeklilik pastasını kesti. Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy da kutlamaya katılarak, Üstüner'in meslek hayatındaki katkılarına teşekkür etti.

Hatıra Fotoğrafı Çekimi

Meslektaşlarının bu anlamlı sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Üstüner, polis arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kenan Üstüner, 31 yıllık meslek hayatının ardından emeklilik pastasını, son kez trafiği denetlediği caddede kesti.

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kenan Üstüner, 31 yıllık meslek hayatının ardından emeklilik pastasını, son kez trafiği denetlediği caddede kesti.

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kenan Üstüner, 31 yıllık meslek hayatının ardından emeklilik pastasını, son kez trafiği denetlediği caddede kesti.

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kenan Üstüner, 31 yıllık meslek hayatının ardından emeklilik pastasını, son kez trafiği denetlediği caddede kesti.

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kenan Üstüner, 31 yıllık meslek hayatının ardından emeklilik pastasını, son kez trafiği denetlediği caddede kesti.

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kenan Üstüner, 31 yıllık meslek hayatının ardından emeklilik pastasını, son kez trafiği denetlediği caddede kesti.

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kenan Üstüner, 31 yıllık meslek hayatının ardından emeklilik pastasını, son kez trafiği denetlediği caddede kesti.

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kenan Üstüner, 31 yıllık meslek hayatının ardından emeklilik pastasını, son kez trafiği denetlediği caddede kesti.

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kenan Üstüner, 31 yıllık meslek hayatının ardından emeklilik pastasını, son kez trafiği denetlediği caddede kesti.