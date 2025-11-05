Emekli Polis Sakarya'da Metamfetamin Sevkiyatında Suçüstü Yakalandı

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getirdiği belirlenen emekli polis N.A., D-100'de durdurulan aracında 5 kilo metamfetaminle suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:17
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İstihbarat destekli yürütülen çalışma neticesinde, N.A. isimli emekli polis memurunun, kendisine ait araç ile İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.

Operasyon ve ele geçirilen madde

Takibe alınan araç, D-100 kara yolunun Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 5 parça halinde toplam 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

