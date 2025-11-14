Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Kasım 2025 itibarıyla bankalar arasındaki emekli promosyonu rekabeti tırmandı. Bazı bankaların sunduğu toplam paketler 39.500 TL seviyesine ulaşırken, 30.000 TL ve üzeri teklifler artık daha yaygın hale geldi. Emeklilerin maaşını taşımadan önce tekliflerin detaylarını ve ek koşullarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

Rekabet ve öne çıkan teklifler

Bankalar, emekli müşteriyi kazanmak amacıyla üç yıl süreyle maaşı aynı bankadan alma taahhüdüne bağlanan promosyon paketlerini büyüttü. Piyasadaki en dikkat çekici teklif, çeşitli ek ürünlerin kullanımına bağlı olarak toplamda 39.500 TL seviyesine ulaşan paket olurken, birçok özel ve kamu bankası da 30.000 TL bandını aşan tekliflerle öne çıktı.

Uzman uyarısı: "Yüksek rakam tuzağına" düşmeyin

Uzmanlar, emeklileri sadece görünen en yüksek rakama odaklanmamaları konusunda uyarıyor. Birçok promosyon, belirli ek koşullar sağlandığında erişilebilir hâle geliyor. Bankalar yalnızca maaş transferini istemiyor; 3 yıl boyunca aktif müşteri olunmasını bekliyor.

Otomatik Fatura Talimatı: Genellikle 2 veya 3 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi isteniyor.

Kredi Kartı Kullanımı: Banka kredi kartından aylık belirli bir harcama kotasının (örn: 5.000 TL) doldurulması şart koşulabiliyor.

Ek Hesap (KMH) Kullanımı: Maaş hesabına bağlı kredili mevduat hesabının açılması ve aktif tutulması beklenebiliyor.

Kredi veya Kredi Paketi: Bazı yüksek teklifler, özellikle kamu bankalarında, belirli bir miktarda faizsiz veya düşük faizli kredi kullanımını paketin parçası olarak sunuyor.

Yakınını Getirme: Promosyonu artırmak için "emekli yakınını getirme" gibi referans koşulları da uygulanabiliyor.

Kasım 2025: Banka banka güncel emekli promosyonu

Halkbank: Maaşa göre 12.000 TL'ye varan net promosyona ek olarak, 30.000 TL faizsiz kredi, kart indirimleri ve puanlarla birlikte toplam 39.500 TL paket sunuyor.

Akbank: 15.000 TL'ye varan temel promosyon ve ek koşulların (kredi kartı, fatura vb.) sağlanmasıyla 15.000 TL ek ödeme (chip-para) ile toplamda 30.000 TL teklif ediyor.

ING: Maaşa göre 15.000 TL'ye varan net promosyonun yanı sıra, otomatik fatura talimatları ve ek ürünlerle toplam ödemeyi 28.000 TL'ye kadar çıkarıyor.

Yapı Kredi: 15.000 TL'ye varan net promosyona ek olarak, fatura talimatı ve kart kullanımıyla 15.000 TL ek ödülle toplamda 30.000 TL vaat ediyor.

QNB Finansbank: 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve kredi kartı harcaması gibi koşullarla 11.000 TL ek avantajla toplam tutarı 31.000 TL'ye taşıyor.

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye varan temel ödemeye ek olarak, kart harcaması ve avans hesabı kullanımıyla 10.000 TL bonus sunarak toplam 25.000 TL yapıyor.

İş Bankası: Maaşa göre 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve Maximum Kart avantajlarıyla birlikte toplamda 24.000 TL paket sağlıyor.

DenizBank: 12.000 TL'ye varan net promosyon ve ek koşullarla (KMH, kart, fatura) 15.000 TL ek ödeme ile toplamda 27.000 TL'ye ulaşıyor.

Türkiye Finans: Maaş baremine göre 27.000 TL'ye varan yüksek bir net promosyon ve ek koşullarla 2.500 TL ek ödeme ile toplamda 29.500 TL sunuyor.

Kuveyt Türk: 24.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek olarak altın puan, fatura talimatı avantajları ile toplam paket 27.500 TL oluyor.

Şekerbank: 12.000 TL'ye varan promosyon ve ek koşullarla 15.500 TL ek ödeme ile toplamda 27.500 TL teklif ediyor.

Albaraka Türk: 15.600 TL'ye varan promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplamda 25.000 TLye varan avantaj sağlıyor.

Vakıf Katılım: Maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan promosyon, yüksek maaşlılar için bu tutarı 18.500 TL'ye kadar yükseltebiliyor.

Son not: En yüksek rakam tek başına karar verilecek kriter olmamalı; emekliler, belirtilen ek koşullar ve 3 yıllık taahhüt detaylarını mutlaka okuyup karşılaştırmalı olarak karar vermeli.