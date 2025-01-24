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Emekli Sandığı Aylıkları İçin Zam Farkları Bugün Hesaplara Yatıyor

Emekli Sandığı aylıklarının zam farkları ve ek ödemeler bugün hesaplara yatırılacak.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:44
Emekli Sandığı Aylıkları İçin Zam Farkları Bugün Hesaplara Yatıyor

Emekli Sandığı Aylıkları İçin Müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemeleri'nin bugün hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların bu yılki zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların geçen yılki ek ödemelerinin bu gün içerisinde hesaplara aktarılacağını belirtti.

Ödeme Detayları

Bakan Işıkhan, 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplam 8 milyar 125 milyon lira zam farkı ödemesi yapılacağını, ayrıca 58 bin 644 harp ve vazife malullüğü aylığı alan veya hak sahibi kişiye ise 1 milyar 339 milyon lira ek ödeme gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ödemelerin, aylık alınan banka ve PTT şubeleri'nden yapılacağı ifade edildi. Bakan Işıkhan, bu ödemelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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