Emekli Sandığı Aylıklarına Temmuz'da Zam Farkı Ödemesi

Emekli Sandığı Aylıklarına Zam Farkı Müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin merakla beklediği zam farklarını duyurdu. 2024 yılının Temmuz dönemine ait zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Kurumdan Yapılan Açıklama

SGK, resmi sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır."

Toplam 2.4 Milyon Kişi Faydalanacak

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında toplamda 2 milyon 441 bin 795 kişi zam farkından yararlanacaktır. Bu kişilerin Temmuz 2024 tarihinden geçerli aylıklarındaki fark tutarları, her ay aldıkları banka hesaplarına ve PTT şubelerine yatırılacaktır.

Fark Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

Aylıklarını her ay alan kişiler için Temmuz ayı itibarıyla bir aylık maaş farkı ödemesi yapılacakken, üçer aylık olarak alan kişiler için ise aşağıdaki şekilde fark ödemeleri planlanmıştır:

1. grup: Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara Temmuz ayı için bir aylık maaş farkı.

2. grup: Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları için iki aylık maaş farkı.

3. grup: Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için üç aylık maaş farkı.

Sonuç olarak, bu ödemelerin toplamı 11 milyar lira olarak belirlenmiştir.