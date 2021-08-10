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Emekli ve memurların beklediği zam pazarlığı başlıyor! 2021 emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli ve memurların merakla beklediği zam pazarlığı görüşmelerin de gözler Ankara'da yapılacak toplantılara çevrildi. 7 milyon emekli ve memurlar için sendikalar ve hükümet zam pazarlığına başlarken bu hafta içinde rakamlar ortaya çıkacak ve çıkan rakamlar üzerinden zam bedelleri kararı verilecek.

10 Ağustos 2021 Salı 14:14
Emekli ve memurların beklediği zam pazarlığı başlıyor! 2021 emekli maaşları ne kadar olacak?
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Milyonlarca emekli ve memurları ilgilendiren zam pazarlığı görüşmeleri bu hafta içerisinde netleşecek. Ankara'da yapılacak olan toplu iş sözleşmesi toplantısı sonuçları merakla beklenirken sendikalar tarafından hükümete iletilen talepler sonrası gözler hükümetin sunacağı rakamlara çevrildi.

Toplu iş sözleşmeleri sonuçları sonrası 4 milyona yakın memur ile birlikte 3 milyona yakın memur emeklisinin de önümüzdeki yıl  ve ondan sonraki yıl içinde alacakları 4 ayrı zam oranları belli olacak.


Maaşlara yapılacak olan zamlarla birlikte sosyal haklara da gelecek yenilikler için bu yıl Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri için birlikte hareket etme kararı aldılar. İki konfederasyon gerçekleştirdikleri toplantılarda aldıkları ortak teklifleri hükümete sunarken taban aylık için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılında yüzde 21 ve 2023 yılında da yüzde 17 oranında bir teklif sunuldu. Ayrıca her yıl da yüzde 3 oranında olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 oranında bir refah payı artışı talebi hükümete iletildi.

Memur emeklisi vatandaşların 2022 ve 2023 yılları içerisinde alacakları 4 ayrı zam oranı şse Ocak ve Temmuz zam oranları ile birlikte karara bağlanacak. 


Son Güncelleme: 10.08.2021 14:14
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