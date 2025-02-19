Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Ramazan Bayramı İkramiyesi Geçmişte Kaldı

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden emekliler için Ramazan Bayramı ikramiyesi umutları, son gelişmelerle suya düştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar, ikramiye artışı konusunda olumlu beklentiler yaratmıştı. Ancak yapılan son açıklamalar, birçok emeklinin bu bayramdan yararlanamayacağını ortaya koydu.

İkramiyede Belirsizlik

Bayram öncesi ekonomik rahatlama sağlamak amacıyla emekli ikramiyelerinin miktarının 4.500 TL-6.000 TL arasında olabileceği öne sürülmüştü. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun tarafından yapılan açıklama ile mart ayında emeklilik başvurusu yapacakların ikramiye almasının mümkün olmayacağı bilgisi verildi.

Başvuru Tarihleri Kritik

Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ikramiye alıyorlar. Ancak, Özgür Erdursun şu ifadeleri kullandı: "Şubat ayında emeklilik müracaatında bulunanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alır, mart ayında emeklilik müracaatında bulunanlar alamaz!" Bu durum, mart ayında başvuru yapmayı planlayan emekliler için büyük hayal kırıklığı oldu.

Yeni İkramiye Miktarları

Emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağına dair araştırmalar devam ediyor. Miktarın 3.000 TL'den 4.500 TL’ye yükseltilmesi umulmakta, ama bu artıştan yararlanamayan emeklilerin sayısının çok olması kaygı yaratıyor. 24 Mart 2025 tarihinde Ramazan Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatırılması planlanıyor.