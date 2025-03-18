Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Emeklilerin beklediği banka promosyon ödemeleri için süreç hızlandı. Bankalar, emeklilere cazip teklifler sunmaya başladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:37
Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Türkiye'de milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği banka promosyon ödemeleri üzerine yeni gelişmeler yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) henüz ortak promosyon anlaşması için masaya oturmaması, bu sürecin adeta bir yılan hikayesi haline gelmesine neden oldu. Ancak bankalar, emeklilere bireysel olarak cazip teklifler sunmaya başladı.

Özellikle geçen yıl Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda artış gösteren emekli promosyonlarının, bu kez serbest piyasada belirleneceği konuşuluyor. Bankaların emekli promosyonları şu anda 14.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Ayrıca, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15,75, memur emeklilerine ise %11,54 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli aylığı ise 14.469 lira olarak belirlenmişti. Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinde yapılan artışlar, 3.000 liradan 4.000 liraya yükseltilmesiyle bir nebze olsun rahatlama sağlamıştı. Ancak bu gelişmelere rağmen emekli promosyonlarında herhangi bir artış olmaması, gözlerin bankalara çevrilmesine yol açtı.

Banka Promosyonları Ne Kadar?

Emekli promosyonları ile alakalı ilk zam haberi İş Bankası'ndan geldi. Ancak, en düşük ödenen promosyon miktarı yine de devam ediyor. Promosyon ödemelerinden daha fazla fayda sağlamak için bankaların sunduğu ek koşullar arasında fatura ödeme talimatı verme, kredi kartı kullanımı ve belirli harcama şartları da yer almaktadır.

Banka Promosyonları Listesi

  • AKBANK: 17.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi.
  • GARANTİ BBVA: 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon.
  • ING BANK: 15.000 TL’ye varan nakit promosyon + ek avantajlarla toplam 25.000 TL.
  • İŞ BANKASI: 14.000 TL’ye varan promosyon.
  • DENİZBANK: 12.000 TL nakit promosyon + ek fırsatlarla 20.000 TL’ye kadar ödeme.
  • VAKIFBANK: 12.000 TL’ye kadar promosyon + alışverişlerden kazanılabilecek 15.000 TL nakit ödeme fırsatı → Toplamda 27.000 TL.

Emeklilerin, bankaların cazip teklifler sunmaya başladığı bu dönemde, promosyon ödemelerini daha dikkatli değerlendirmesi bekleniyor.

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