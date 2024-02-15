Bist 100
9.243,01 1%
DOLAR
30,75 0%
EURO
33,15 0,4%
ALTIN
1.974,53 0,34%

Emeklilere bayram ikramiyesine kadar olacak? EYT'liler ikramiyeden yararlanacak mı? İşte emekli ikramiyeleri hakkında merak edilenler!

Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı 16 milyon emekli için merak konusu. Bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı ne olacak? Hangi senaryolar gündemde? EYT'liler de ikramiye almaya hak kazanacak mı? İşte soruların yanıtları!

Yayın Tarihi: 15.02.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 14:53
Emeklilere bayram ikramiyesine kadar olacak? EYT'liler ikramiyeden yararlanacak mı? İşte emekli ikramiyeleri hakkında merak edilenler!

Bayram ikramiyesine gelecek zam, emeklilerin gündeminde. Zam müjdesinin verilmesiyle birlikte farklı olasılıklar tartışılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye bayram ikramiyesinde yükseltme yapılacağını duyurmuştu.

Her yıl iki defa bayram ikramiyesi alamayan emekliler, Ocak ayında yüzde 49,25'lik bir artış gördü. Emekli ikramiyesinin tutarı ise halen 2 bin lira seviyesinde bulunuyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SENERYOLARI NELER?

Emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı konusunda çeşitli senaryolar gündemde. Uzmanlara göre, ikramiyelerin her birinin 5 bin lira olması ve toplamda 10 bin lira verilmesi en olası seçenek. Ayrıca, yüzde 49,25'lik zam oranının ikramiyelere de yansıtılması da mümkün. Bu şekilde, emekli ikramiyeleri 2 bin 985 liraya çıkacak ve toplamda 5 bin 970 lira ödenecek. Bir başka ihtimal ise, 2 bin liralık ikramiyeye yüzde 100 zam gelmesi. Bu durumda, emekliler iki kere 4 bin lira alacak.

EMEKLİYE İKİ İKRAMİYE ÖDENECEK

10 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, emeklilerin bayram ikramiyeleri de hesaplarına yatırılıyor. Bayramdan önceki hafta, yani 1-9 Nisan arasında, tüm emekliler ilk ikramiyelerini alacak. İkinci ikramiye ise Kurban Bayramı'ndan önceki hafta, yani 10-15 Haziran arasında verilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDEN EYT'LİLER YARARLANACAK MI?

Zamdan faydalanmak için emekli olacak olan herkes, ilk ikramiye ödemesinden önce başvurmalı. EYT'liler ve diğer sigortalılar, 31 Mart'a kadar emeklilik işlemlerini tamamlarlarsa, ikramiye almaya hak kazanacak. Nisan ve mayıs sonuna kadar emekli olanlar ise, sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı KPSS'li KPSS'siz, 7 ilde Kadın/Erkek İşçi, Temizlikçi, Hasta Bakıcı ve Büro Personel Alımı Yapıyor!

Aile Bakanlığı KPSS'li KPSS'siz, 7 ilde Kadın/Erkek İşçi, Temizlikçi, Hasta Bakıcı ve Büro Personel Alımı Yapıyor!

Kamu Bankaları şovu başladı! Maliyetleri sıfırlatacak kampanya duyuruldu

Kamu Bankaları şovu başladı! Maliyetleri sıfırlatacak kampanya duyuruldu

Bu çayın içi C vitamini kaynıyor! Hasta olmak istemeyen bardak bardak içecek

Bu çayın içi C vitamini kaynıyor! Hasta olmak istemeyen bardak bardak içecek

Balık burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Balık burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!
2
MHP'li vekil Levent Uysal'a sahte belge iddiası: Kamu bankasına sahte belge düzenledi Meclis'e girince yargılanamadı
3
İstanbulluların çilesi bitiyor! Canlı yayında 'hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdiler
4
Ulaşım Koordinasyon Merkezi taksiler hakkında kararını verdi
5
İstanbul ulaşım kartına bakiye yükleme ücretleri değişti: İşte yeni fiyatlandırma!
6
Adnan Oktar davası sonuçlandı: Örgüt yöneticileri ve Oktar hakkında istenen ceza belirlendi
7
Emeklilere bayram ikramiyesine kadar olacak? EYT'liler ikramiyeden yararlanacak mı? İşte emekli ikramiyeleri hakkında merak edilenler!

Aile Bakanlığı KPSS'li KPSS'siz, 7 ilde Kadın/Erkek İşçi, Temizlikçi, Hasta Bakıcı ve Büro Personel Alımı Yapıyor!

Yumuşacık poğaçanın içerisinde ne maya var ne de başka bir şey! İşte mayasız yumuşacık poğaça tarifi

Ocak zammı açıklanmıştı! Asgari ücreti rekora koşturacak ek zam kararı verildi

Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Yiyen 10 dakikada kabızlıktan kurtuluyor

23.59'a kadar benzin ve motorin alana son zamlar işlemeyecek

Yaş şartını sağlayanı devlet maaşa bağlıyor! 3.504 TL yardım başvuruları yeniden açıldı

Balık burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Kuruyemiş indirimi bekleyenler hiç vakit kaybetmeden o markete koştu! Yüzde 20 indirim başladı

Et ürünlerinde indirim bekleyenler indirimi kaptı! Migros marketler kampanyayı başlattı

O tarihte vatandaş şoka girecek! Doğalgaz faturalarına çifte zam ile faturalar katlanacak

Bu çayın içi C vitamini kaynıyor! Hasta olmak istemeyen bardak bardak içecek

Kamu Bankaları şovu başladı! Maliyetleri sıfırlatacak kampanya duyuruldu