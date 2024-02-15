Emeklilere bayram ikramiyesine kadar olacak? EYT'liler ikramiyeden yararlanacak mı? İşte emekli ikramiyeleri hakkında merak edilenler!

Bayram ikramiyesine gelecek zam, emeklilerin gündeminde. Zam müjdesinin verilmesiyle birlikte farklı olasılıklar tartışılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye bayram ikramiyesinde yükseltme yapılacağını duyurmuştu.

Her yıl iki defa bayram ikramiyesi alamayan emekliler, Ocak ayında yüzde 49,25'lik bir artış gördü. Emekli ikramiyesinin tutarı ise halen 2 bin lira seviyesinde bulunuyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SENERYOLARI NELER?

Emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı konusunda çeşitli senaryolar gündemde. Uzmanlara göre, ikramiyelerin her birinin 5 bin lira olması ve toplamda 10 bin lira verilmesi en olası seçenek. Ayrıca, yüzde 49,25'lik zam oranının ikramiyelere de yansıtılması da mümkün. Bu şekilde, emekli ikramiyeleri 2 bin 985 liraya çıkacak ve toplamda 5 bin 970 lira ödenecek. Bir başka ihtimal ise, 2 bin liralık ikramiyeye yüzde 100 zam gelmesi. Bu durumda, emekliler iki kere 4 bin lira alacak.

EMEKLİYE İKİ İKRAMİYE ÖDENECEK

10 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, emeklilerin bayram ikramiyeleri de hesaplarına yatırılıyor. Bayramdan önceki hafta, yani 1-9 Nisan arasında, tüm emekliler ilk ikramiyelerini alacak. İkinci ikramiye ise Kurban Bayramı'ndan önceki hafta, yani 10-15 Haziran arasında verilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDEN EYT'LİLER YARARLANACAK MI?

Zamdan faydalanmak için emekli olacak olan herkes, ilk ikramiye ödemesinden önce başvurmalı. EYT'liler ve diğer sigortalılar, 31 Mart'a kadar emeklilik işlemlerini tamamlarlarsa, ikramiye almaya hak kazanacak. Nisan ve mayıs sonuna kadar emekli olanlar ise, sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.