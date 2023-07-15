Emeklilere ek zam için Erdoğan ve Bahçeli görüşmeleri başladı

Türkiye Millet Meclisi Genel Kurulu'nda memur aylıklarının yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin mutabakat kabul edildi. Emekli Sandığı'ndaki emekliler, yılın 6 ayı için zam tutarının yüzde 25'ini enflasyon farkı ile beraber alacaklar. Temmuz ayından itibaren uygulanmaya başlanacak olan düzenleme, yayımı tarihinde yürürlüğe alınacak.

Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, "Emekli maaşı zammı ne olacak" şeklinde başlık attığı yazısında emekli maaşı zammı ile ilgili yazının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşüne başvurulmak üzere bugüne bırakılma konusunda bir karar alındığını aktardı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul ettiği ve iki liderin emekli maaşına zammı görüşmek üzere bugün saat 14.00'te bir araya geldiği bildirildi.