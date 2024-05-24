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Emeklilere müjde: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ve ne kadar ödenecek? Kurban Bayramı 9 gün mü tatil?

Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek ve miktarı ne kadar olacak? 2024 yılında bayram ikramiyesi hakkında tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 20:04
Emeklilere müjde: Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ve ne kadar ödenecek? Kurban Bayramı 9 gün mü tatil?

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Ne Zaman ve Ne Kadar Olacak?

Kurban Bayramı'nın gelmesine sayılı günler kala, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyeleri hakkında detaylar netleşmeye başladı. Her yıl bayram öncesi hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl ne zaman ve ne kadar olacak? İşte 2024 yılı emekli bayram ikramiyesi hakkında son bilgiler.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçmiş yıllara bakıldığında, ikramiyelerin bayramdan bir hafta önce ödenmeye başlandığı görülüyor. Bu yıl da ikramiyelerin 10 Haziran'da hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi tarih açıklandığında haberimize eklenecektir.

Bayram İkramiyesi 2024 Ne Kadar?

Geçen yıl emeklilere ödenen bayram ikramiyesi 2 bin TL idi. Bu yıl ise ikramiye tutarı 3 bin TL olarak belirlendi. Bu artış, emeklilerin bayram öncesi rahat bir nefes almasını sağlayacak.

Bayram İkramiyesi Kimlere Verilecek?

Bayram ikramiyesinden yararlanacak olanlar:

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar

Şehit yakınları ve gaziler

Muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahipleri

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Kurban Bayramı, hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 5 gün sürecek. Tatilin 9 güne uzatılması konusunda resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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