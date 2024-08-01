Emeklilere Özel İndirim ve Ayrıcalıklar İçin Birleşme

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bankalardan Güçlü İş Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 13 banka, emeklilerine özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak bir protokol imzaladı. Bu iş birliği, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan Açıklama

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye Yüzyılı’nın emeklileri için kamu ve özel sektör iş birliğiyle çeşitli avantajlar sağlandığını ifade etti.

Aydın, "Bugün pek çok alanda emeklilerimize yönelik indirim, kolaylık ve fırsatlar oluşturduk. emekliler.gov.tr adlı web sitemizle, emeklilerimizin avantajlarını nereden elde edebileceklerini görebilecekleri bir platform sunduk," dedi.

Firmalarla Yapılan Protokoller

Bakan Yardımcısı Aydın, şu an 81 ilde 4 bin 123 firma ile indirim protokolü imzalandığını vurgulayarak, emekli masaları aracılığıyla rehberlik hizmeti verdiklerini belirtti.

Dijital Kimlik ve Kartlar

Emekliler için dijital kimlik kartları ve TROY ile çeşitli bankaların emekli kartları oluşturulduğunu söyleyen Aydın, bu fırsatların aktif olarak kullanıldığını ifade etti.

SGK Başkanı’ndan Sağlık Açıklamaları

SGK Başkanı Raci Kaya, "Emekliler Yılı" kapsamında emeklilerin haklarını genişletmek için Bakanlık ile ortak projeler geliştirdiklerini belirtti.

Bankaların Katkısı

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, emeklilerin finansal ihtiyaçlarına en iyi çözümleri sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi. Sağlık, TROY'un ikinci çeyrekte işlem hacminin %1200 arttığını da sözlerine ekledi.

Etkinlik, bankaların temsilcilerine hediye takdimi ile sona erdi. Ayrıca işbirliği ile emeklilere özel indirim ve fırsatlar sunan bankalar arasında PTT Bank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Denizbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım, Garanti Bankası, ING Bank, Yapı Kredi, QNB Finansbank ve Akbank yer aldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı SGK'nin Konferans Salonu'nda yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı SGK'nin Konferans Salonu'nda yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı SGK'nin Konferans Salonu'nda yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı SGK'nin Konferans Salonu'nda yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı SGK'nin Konferans Salonu'nda yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı SGK'nin Konferans Salonu'nda yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı SGK'nin Konferans Salonu'nda yapıldı.