Emeklilere Seçim Öncesi Ek Zam Müjdesi

Emekliye 31 Mart Seçimleri Öncesi Seyyanen Zammı Geliyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarını etkiledi. Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 artarak, yıllık enflasyon ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 37,57, memur ve memur emeklileri ise yüzde 49,25 zam alacak.



Ancak, memur ve emekli maaşları arasındaki farkın kapanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,57 oranında zam almış olacak. Erdoğan ayrıca, en düşük emekli maaşının da 10 bin TL'ye çıkacağını açıklamıştı.





Seçimler Öncesi Emeklilere Bir Ek Zam Daha Geliyor Mu?

Hükümetin emeklilere yaptığı ek zam, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin gündemine de girdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilere yüzde 5 ek zam yapılmasını “büyük hayal kırıklığı” olarak nitelendirerek, babası Necmettin Erbakan’ın 54. Hükümet döneminde emeklilere yüzde 300’lere varan zam yaptığını gündeme getirdi.

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere refah payı düzenlemesi için yasal çalışma yaptıklarını ve Ocak ayının üçüncü haftasında Meclis’e geleceğini söyledi6 Güler, emekli aylıklarının oransal artışla iyileştirileceğini belirtti. Böylece emeklilere seçimler öncesinde bir ek zam daha yapılması ihtimali ortaya çıktı.

Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?





Emeklilere yapılan zam ve ek zam sonrası, 2024 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak emekli maaşları şu şekilde oldu:

En düşük SSK emekli maaşı 7 bin 500 TL’den 10 bin 675 TL’ye yükseldi.

En düşük Bağ-Kur tarım emekli maaşı 6 bin 500 TL’den 9 bin 250 TL’ye yükseldi.

En düşük Bağ-Kur esnaf emekli maaşı 7 bin 500 TL’den 10 bin 675 TL’ye yükseldi.

En düşük memur emekli maaşı 9 bin 876 TL’den 14 bin 741 TL’ye yükseldi.

Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Emekli maaşları, genellikle her ayın 1-5 arasında yatırılmaktadır. Emekliler, maaşlarını aldıkları bankanın müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulama işlemi yapabilirler. Ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemenin toplam miktarını kontrol ederek maaş farkının yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

Emekli maaşlarına yapılan ek zam farkları ise 15 Ocak itibarıyla ödenmeye başlandı. Emekliler, ek zam farklarını her ayın 15-19 arasında alabilirler.

Emekliye Ek Zam Nasıl Hesaplanır?

Emekliye ek zam, emekli maaşının yüzde 5’i kadar hesaplanır. Örneğin, 10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi, yüzde 5 ek zam ile 500 TL daha fazla maaş alır. Böylece toplam maaşı 10 bin 500 TL olur. Emekliye ek zam, her 6 ayda bir enflasyon farkına göre yeniden belirlenir