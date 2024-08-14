Emeklilere Ücretsiz Plaj Hizmeti

Emeklilere Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Hizmeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emekliler Yılı kapsamında önemli bir duyuru yaptı. Ücretsiz giriş imkanı sunan halk plajlarında, emeklilerin şezlong ve şemsiyeleri de ücretsiz kullanabileceği belirtildi.

Resmi Açıklama

Bakanlığın sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Emeklilerimiz için yeni bir müjde. Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak," ifadeleri yer aldı.

Bu uygulama ile emeklilerin yaz aylarında daha konforlu bir tatil geçirmeleri hedefleniyor. Uygulamanın detaylarına emekliler, Bakanlığın resmi web sitesi üzerinden ulaşabilecekler.