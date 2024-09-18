Emeklilerin Banka Hesaplarına İlişkin İnceleme İddiası Yalanlandı

Emeklilerin Banka Hesaplarına Yönelik İddialar Yanıt Buldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde bazı medya organlarında yer alan emeklilerin banka hesaplarına yönelik inceleme iddialarını yalanladı.

Asılsız İddialar Hakkında Açıklama

Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında, 'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor' şeklindeki haberlerin doğru olmadığı belirtildi. Bu tür bilgilerin kamuoyunda yanlış bir algı yaratmaması için gerçek dışı olarak değerlendirilmektedir," denildi.

Bunun yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü kişilere veya şirketlere ait olduğu yönünde bulgulara ulaştığına dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Manipülasyona Dikkat

Açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini" ifade eden Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, emeklilerin banka hesapları ile ilgili herhangi bir inceleme yapılmadığını net bir şekilde bildirdi.