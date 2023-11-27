Emeklilerin Gözü Gelecek Olan 5 Bin TL İkramiye ve Zamda! Ödemeler Ne Zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, çalışan ve çalışmayan tüm emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeneceğini duyurdu. Bu müjde, emeklilerin yüzünü güldürdü. Peki emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek, çalışan emekliler daha önce alamadıkları ikramiyeyi nasıl alacaklar? Ayrıca yeni yılda emeklilere ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı ne olacak? Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram bu soruların yanıtlarını verdi.

5 Bin TL İkramiye Ne Zaman Yasalaşacak?

Emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesi, torba yasa ile Meclis'ten geçirilecek. Yapılacak düzenleme, sadece çalışmayan emeklilere değil, çalışan emeklilere, dul ve yetimlere de kendi hisseleri oranında ikramiye ödemesi gerçekleştirilmesini içeriyor. Bu sayede, daha önce ikramiyeden faydalanamayan esnaf, çiftçi ve diğer çalışan emekliler de mağduriyetleri giderilecek. Yeni düzenlemenin, gelecek ay emeklilerin maaş takvimine yetişmesi bekleniyor.

Yeni Yılda Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak?

Emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranı, enflasyon farkı ve refah payı olarak hesaplanacak. Memur emeklilerine toplu sözleşme gereği yüzde 9 refah payı verilecek. İşçi ve Bağkur emeklilerine de son dönemde memur emeklilerine yapılan artışlarla aynı oranda zam yapılacak. Enflasyon farkı ise yüzde 38 ile yüzde 40 arasında olması öngörülüyor. Buna göre, tüm emeklilere sene başı itibarıyla yüzde 50 civarında bir zam yapılması bekleniyor.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Olacak?

En düşük emekli maaşı, asgari ücret ile paralel olarak artırılacak. Asgari ücret 11 bin 402 TL iken, en düşük emekli maaşı 7500 TL seviyesinde kalmıştı. Bu durum, en düşük emekli maaşı alanların refah kaybına uğramasına neden olmuştu. Bu nedenle, en düşük emekli maaşının 12 bin 250 TL seviyesine yükseltilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu sayede, en düşük emekli maaşı ile asgari ücretli arasındaki makas da yüzde 66'dan yüzde 88'e çıkarılacak.

Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?

Emekliye 5 bin TL ikramiye, torba yasa ile Meclis'ten geçirildikten sonra, gelecek ay emeklilerin maaş takvimine yetişecek şekilde ödenecek.

Emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak?

Emekliye yeni yılda enflasyon farkı ve refah payı olarak yüzde 50 civarında bir zam yapılması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne olacak?

En düşük emekli maaşı, asgari ücret ile paralel olarak 12 bin 250 TL seviyesine yükseltilmesi gerektiği ifade ediliyor.