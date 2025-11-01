Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL'lik Fırsat: Son Tarih 31 Aralık 2025

Milyonlarca çalışan ve emeklilik planı yapan vatandaş için sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler kapıda. Yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek "üçlü kıskaç" reformu, prim hesaplamalarından borçlanma maliyetlerine kadar geniş bir etki alanı yaratacak. 31 Aralık 2025 gece yarısına kadar e-Devlet üzerinden borçlanma başvurusunu yapanlar, yeni zamların dışında kalarak 200 bin TL'ye varan tasarruf sağlayabilecek.

Yeni Yılda Emeklilik Sisteminde 'Üçlü Kıskaç'

2026 ile birlikte sosyal güvenlik mevzuatında eş zamanlı üç önemli değişiklik uygulamaya konacak. TBMM'de görüşülen torba yasa ve asgari ücret beklentileri emeklilik hesaplarını yeniden şekillendiriyor. Bu üçlü kıskaç şu kalemlerden oluşuyor:

- Prime Esas Kazanç Tavanı'nın yükseltilmesi.

- Doğum ve gurbetçi borçlanması dışındaki borçlanma oranlarının artırılması.

- Tüm hesaplamalara temel teşkil eden asgari ücretin yeniden belirlenmesi.

Bu üç değişikliğin birleşimi, özellikle askerlik ve Bağ-Kur ihya gibi borçlanma yapacaklar için maliyetleri önemli ölçüde artıracak.

Prime Esas Kazanç Tavanı Değişikliği Emekli Maaşını Nasıl Etkileyecek?

Torba yasa ile SGK'ya bildirilen en yüksek kazanç limiti olan prime esas kazanç tavanında düzenleme planlanıyor. Mevcut uygulamada bu tavan, brüt asgari ücretin 7.5 katı iken; yeni düzenleme ile oranın 9 kata çıkarılması hedefleniyor. Örneğin, mevcut asgari ücrete göre yaklaşık 195 bin TL civarında olan tavan, 9 kat uygulamasıyla 234 bin TL'ye yükselecek. (Bu rakam yeni asgari ücretle daha da artacak.) 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen bu değişiklik, tavandan prim ödeyenlerin ileride alacakları emekli maaşını yükseltecek.

Borçlanma Oranları: Yüzde 32'den Yüzde 45'e

Vatandaşı doğrudan etkileyen en kritik değişiklik borçlanma oranlarında gerçekleşecek. Mevcut durumda emeklilik için gün satın almak isteyenler (gurbetçiler hariç) brüt asgari ücretin %32'si üzerinden ödeme yapıyor. Yeni düzenleme ile bu oran, doğum borçlanması hariç olmak üzere %45'e yükseltilecek.

Mevcut brüt asgari ücret 26.005 TL üzerinden yapılan hesaplamada:

- Mevcut (Yüzde 32): Aylık en düşük borçlanma 8.321 TL

- Yeni (Yüzde 45): Aylık en düşük borçlanma 11.702 TL

Bu hesaplama, henüz 2026 için beklenen asgari ücret zammı uygulanmamış halidir. Ocak ayında beklenen zamlarla birlikte tutarlar daha da artacaktır.

Askerlik ve Bağ-Kur İhya Borçlanmasında 200 Bin TL'ye Varan Avantaj

31 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yapanlar, hem mevcut %32 düşük orandan hem de 2025 yılı brüt asgari ücreti üzerinden borçlanma hakkı elde edecek. Buna göre öne çıkan örnekler şunlar:

- Askerlik Borçlanması (18 Ay): Oran ve asgari ücret artışından etkilenerek, yıl sonuna kadar başvuran bir vatandaşın 18 ay için cebinde kalacak tasarruf hesaplamalara göre 121 bin TL civarında olabilecek.

- Bağ-Kur İhya (1 yıl): Uygun durumda olan Bağ-Kurlular için 1 yıllık ihya ödemesindeki kazanç 72 bin TL'ye ulaşabilir.

- Yurt Dışı Borçlanma (2 yıl): Asgari ücret artışından kaynaklı kazanç 80 bin TL seviyesine çıkabilir.

Farklı borçlanma türlerinin birleştirilmesi veya daha uzun süreli borçlanmalarda toplam avantaj 200 bin TL'yi aşabilir.

31 Aralık'a Kadar e-Devlet'ten Başvuru Yapanlar Kazançlı Çıkacak

Sistem basit: SGK, borçlanma maliyetlerini hesaplarken başvuru tarihindeki oranları ve asgari ücreti esas alır. Bu yıl bitmeden, yani 31 Aralık 2025 saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden "borçlanma başvurusu" butonuna basanlar, 2025 yılının oranları (yüzde 32) ve 2025 yılının brüt asgari ücreti (26.005 TL) ile borçlanma hakkı kazanacak.

1 Ocak 2026'da başvuranlar ise hem %45'lik yeni orana (doğum hariç) hem de 2026 yılının zamlı yeni asgari ücretine tabi olacaklar.