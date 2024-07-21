Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Yaş şartında karalar bağlatan düzenleme

Milyonlarca işçi emekliliğe gün sayarken hükümet emeklilik sistemlerine yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Emeklilik yaşının değişeceği söyleniyor. EYT'liler yeni sistemden etkilenecek mi? Kaç yaşında emekli olacaklar? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLİKTE YAŞ ARTACAK

Asgari emekli maaşı 2.500 TL artırılarak 12.500 TL'ye çıkarıldı. Ancak artışın ardından emekliler arasındaki ücret farkı daralmaya başladı. Daha fazla saat çalışan ve ikramiye günleri olan emeklilerin maaşları, daha az ikramiye günleri olanlara göre daha düşüktü. Hükümetin yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Güncel emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve sigortalılık süresinin tekrardan belirleneceği, herkesin sigorta primi ödediği gün sayısına göre maaş alacağı söyleniyor.





Araştırmaya göre mevcut emeklilik yaşı olan 58 ve 60, kadınlarda 60'a, erkeklerde ise 65'e çıkarılacak. Ancak EYT'nin öne sürdüğü haklar etkilenmez. Ekonomim gazetesinden Besti Karalar'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kadrosu, emeklilik sisteminde değişiklik yapılması için çalışmalara adım attı. Üzerinde çalışılan reform paketinin 2025 bütçesinden sonra görüşülmesi bekleniyor. Aşamalı bir geçiş süreci de planlanıyor.