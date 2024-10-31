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Emeklilik Sistemi ve Asgari Ücret Hakkında Açıklamalar

Bakan Işıkhan, emeklilik ve asgari ücret konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 02:46
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 02:46
Emeklilik Sistemi ve Asgari Ücret Hakkında Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon programında emeklilik sistemi ve asgari ücret ile ilgili soruları yanıtladı.

Emeklilik Sistemi Üzerine Değerlendirmeler

Bakan Işıkhan, "Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok," diyerek mevcut durumun devam ettiğini belirtti. Ancak, 12. Kalkınma Planı doğrultusunda emeklilik sisteminin iyileştirilmesine hazır olduklarını vurguladı.

Emeklilere Bayram İkramiyesi

Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyesi uygulamasının 2018'de başladığını hatırlatarak, "Bu geleneğimizi 2025 yılında da sürdürmeyi arzu ediyoruz," dedi. Emeklilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Asgari Ücret Belirleme Süreci

Asgari ücretin belirlenmesinin sadece hükümetin inisiyatifinde olmadığını dile getiren Işıkhan, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplayacaklarını açıkladı.

Belediyelerin SGK Prim Borçları

Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçları ile ilgili olarak, son haftalarda belediyelerden 7,9 milyar lira nakit ödeme aldıklarını belirtti. Bu süreçte, iletişimde bulundukları tüm belediyelere destek verdiklerini söyledi ve borçların sürekli faiz eklenerek artmaya devam ettiğini vurguladı.

Yeni Nesil Çalışma Modelleri

Yeni nesil çalışma modelleri üzerine konuşan Işıkhan, güçlü bir ekonomi inşa etmek için daha fazla üretim yapılması gerektiğine dikkat çekti. Kısmi çalışma ve part-time çalışma gibi yeni nesil modellerin, istihdamı artıracak önemli araçlar olduğunu ifade etti.

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