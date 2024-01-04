Emeklilik yaşı şıp diye düşecek! Yeni yılda tek şartla 10 yıl erken emeklilik geliyor

Emeklilikte yeni düzenleme! 10 sene erken emekli olmak mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 SENE ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

2024 senesinin gelmesiyle birlikte emeklilik konusunda da değişiklik yapılmasına karar verildi. 2024 ve 2026 senesi arasını kapsayan yeni düzenlemeyle birlikte 47-51 yaş aralığında olan vatandaşların emeklilik tarihleri 5-10 sene geriye çekilecek. OVP kapsamında emeklilik sisteminin devam edilebilirliğinin çoğalması için Otomatik Katılım Sistemi'ni ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürme planlaması yapılıyor. Yeni sistem 2024 senesinde yürürlüğe girmiş olacak ve vatandaşlar 56 yaş itibariyle emekli olabilecek. OVP sistemiyle birlikte ekonomik anlamda birçok düzenleme yapılması bekleniyor. Aynı zamanda bu programdan emekli olmak isteyenler de faydalanabilecek. Emekli maaşlarının ödenen prime orantılı şekilde düzenlenmesi ihtimalleri de değerlendiriliyor.





2023 senesinde yürürlüğe giren EYT yasası kapsamında çalışan sayıları da düşüşe geçti ve uzun vadede emekli kişilerin sayısının çoğalması bekleniyor. 2024 sisteminde yürürlüğe girecek olan OVP sisteminde sosyal güvenlik sisteminde gerçekleşecek yenilikler meclis onayından geçtikten sonra yürürlüğe girecek. Yeni programda çalışmaya devam eden kişilerin iş hayatlarında daha uzun süre kalması teşvik edilecek ve emeklilik sisteminin daha hakkaniyetli şekilde yürütülmesi planlanacak. Aynı zamanda emekli maşalarında da düzenleme yapılarak daha fazla prim ödeyenlerin daha fazla maaş alması sağlanacak. Esnek çalışma şekilleri ile ilgili de düzenleme yapılması bekleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte kayıt dışı çalışmaların önüne geçilmesi bekleniyor. Yani tamamlayıcı emeklilik sistemi emekli olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek. Bağ Kur sigortası olan kişilerin prim gün şartlarının da 9 binden 7 bin 200 güne indirilmesi gündeme gelecek ve erken emekli olmanın yolu açılacak. Yeni sistemle birlikte adil ve sürdürülebilir emeklilik sistemi oluşturulmuş olacak.