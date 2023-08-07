Emeklilikte pandemiye takılanlara büyük fırsat! SGK yüzleri güldürdü: Beklenen karar çıktı

Pandemi döneminde sağlanan kısa çalışma ödeneğinde, bu yönde alınan kararın bazı işverenler tarafından suiistimal edildiği ortaya çıktı. Zorunlu çalışma saatleri dışında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için çalışanlarını çalıştıran işverenler, fazla mesai için ikramiye ödeyebilecek. Bu durumda, kısmi işsizlik ödeneğini kötüye kullanan işveren, işçiye sağlanan yardımı iade etmek zorunda kalacaktır.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısmi işsizlik ödeneği, ekonomik, sektörel ya da bölgesel bir kriz veya ekonomik, sektörel veya bölgesel bir kriz nedeniyle işverenin işyerindeki haftalık çalışma süresini geçici bir şekilde azaltması veya çalışmayı tamamen ya da kısmen durdurması halinde, Devlet tarafından çalışanlara en fazla 3 ay süreyle ödenen bir destektir. Pandemi sürecinde kısmen işten çıkarmaların yasaklanmasından dolayı işsizlik ödeneği taleplerinden yararlanan işverenlerin ve işçilerin sayısı da milyonlara ulaştı.

Kısa çalışma ödeneğinde nasıl suistimal oldu?





Ancak bazı işverenler kısa çalışma ödeneği alırken, normal veya fazla mesai saatlerinde işçi çalıştırmaya devam etmektedirler. Bu sayede hem devletten hem de işçilerden haksız bir menfaat elde etti. Çünkü kısmi işsizlik ödeneği alan işçilerin sigorta parası asgari ücrete ek olarak SGK tarafından ödenmektedir. Öte yandan işverenler, çalışanlara çalışırken SGK primi ödemediği için hem vergiden hem de sigorta priminden kaçarak haksız rekabete yol açmıştır.

Kısmi işsizlik ödeneği alan çalışanlar hangi haklara sahiptir?

Bu durumda mağdur duruma düşen hem devlet hem de işçilerdir. Devlet, işsizlik yardımlarının bir kısmını gereksiz yere ödüyor; aksine, çalışanlar ikramiye günlerinin olmaması nedeniyle emekliliklerini uzatmakta ve emekli maaşlarını düşürmektedir.

Bu mağduriyetin giderilmesi adına Kongre'den geçen torba yasayla anlaşma sağlandı. Böylece kısa çalışma ödeneği ile birlikte nakdi ücret desteği alan ancak fiilen istihdam edilen ve eksik prim ödeyen işçilerin eksik prim günleri eklenebilir.

Ödenmeyen prim günleri nasıl tamamlanacak?

SGK tarafından yayınlanan genelgeye göre bu haktan faydalanmak isteyen işverenin SGK'ya müracaat etmesi gerekiyor. Eksik bildirilen günlere ilişkin prim farkını hasar tarih itibariyle üç ay içerisinde ödemeleri durumunda eksik prim günleri sigortalının hizmet süresine eklenir. Böylece çalışanların emeklilik süreleri kısalmış olacak ve ayrıca emekli maaşı da artacaktır.

Bu düzenlemeden kimler yararlanır?

Bu düzenlemeden yararlanabilmek için birkaç koşul vardır. O koşullar ise şöyle sıralanır:

- İşveren, kısmi işsizlik ödeneği ya da akdi ücret yardımı için başvurmuş ve bu hakkı almış olması,

- İşverenin işçiyi kısa süreli çalıştırması,

- İşverenin çalıştırdığı günlerin ikramiyesini SGK'ya ödememesi,

- Eksik bildirim günleri için işveren SGK'ya başvurarak prim farkını ödemesi.

Bu şartları sağlayan işveren ve işçiler bu hükümden yararlanarak devlete ve kendilerine olan borçlarını ödeyebilirler ve mağduriyetlerini azaltabilirler. Dolayısıyla pandemi sürecinde hem işçi hem de işverenlerin yükünü hafifleten kısmi işsizlik yardımlarının uygulanması daha adil ve verimli hale getirilebilir.