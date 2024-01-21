Emekliye maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte o tarih

Milyonlarca Emekli Beklediği Zamlı Maaş ve Maaş Farklarını Ne Zaman Alacak?

Milyonlarca emekli, zamlı emekli maaşı ve maaş farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan teklifin yasalaşması durumunda, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yüzde 5 ek zam uygulanacak. Emeklilere yapılacak zam oranlarının belirlenmesi ve maaş artışlarının hayata geçirilmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması beklenen teklif, en düşük emekli aylığını 10 bin liraya yükseltmeyi ve SSK ile Bağ-Kur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave etmeyi içeriyor. Emeklilere yapılan bu düzenlemenin ardından, zamlı maaşlar tahsis numarasına göre belirlenen günlerde hesaplara yatırılacak.

Mevcut durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, tahsis numarasına göre belirlenen günlerde hesaplara ek zamsız olarak yatırılmaya başlandı. Emeklilere yapılacak ek zam oranlarının yanı sıra maaş farklarının da ödenmesi bekleniyor. Bu ödemelerle birlikte emekliler, maaşlarındaki artışları gözlemleyebilecekler.

Maaş farkları bu hafta yatıyor!





Teklifin yasalaşması durumunda, ocak ayı zamlı emekli maaşları, SSK emeklileri için 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri için 25 Ocak tarihlerinden itibaren yüzde 37,57 oranında artışla hesaplara yatırılacak. Ayrıca, ocak ayı içerisinde yapılacak maaş farkı ödemeleriyle emekliler, ek zamlarını alacaklar.

Emeklilere yönelik yapılan bu düzenlemelerin ardından, tahsis numarasına göre belirlenen günlerde yapılacak olan maaş ödemeleri ile birlikte, emeklilerin alacakları zamlı maaşlar belirlenmiş olacak.