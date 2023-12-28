Emekliye müjde: 5 bin TL ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete'de!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ve Meclis’ten geçen torba kanun teklifi ile çalışan emeklilere sevindirici haber geldi. Teklif, çalışan emeklilere bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye öngörüyor. Bu sayede 4 milyon 689 bin kişi, aralarında çiftçilerin ve Bağ-Kur’luların da bulunduğu çalışan emekliler, 5 bin lira ikramiye almaya hak kazanacak.





2024 yılında çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini sağlayan düzenlemeyi Meclis'te onaylattı. Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu düzenleme ile 4 milyon 689 bin çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf ve çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ödenecek.