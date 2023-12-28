Emekliye müjde: 5 bin TL ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete'de!

2024 yılında çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğ ile çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini sağlayan düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

Emekliye müjde: 5 bin TL ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete'de!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ve Meclis’ten geçen torba kanun teklifi ile çalışan emeklilere sevindirici haber geldi. Teklif, çalışan emeklilere bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye öngörüyor. Bu sayede 4 milyon 689 bin kişi, aralarında çiftçilerin ve Bağ-Kur’luların da bulunduğu çalışan emekliler, 5 bin lira ikramiye almaya hak kazanacak.

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2024 yılında çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini sağlayan düzenlemeyi Meclis'te onaylattı. Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu düzenleme ile 4 milyon 689 bin çiftçi, Bağ-Kur'lu esnaf ve çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ödenecek.

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