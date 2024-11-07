EMEP'li Vekil Demir, Asgari Ücretin Açlık Sınırının Üstünde Olması Gerektiğini Vurguladı

Asgari Ücret Açıklamaları

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, açlık sınırının altında bir asgari ücretin olmaması gerektiğini vurguladı. Demir, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, bu konunun ağırlığını hisseden milyonlarca emekçinin gözlerinin aralık ayında belirlenecek asgari ücret tutarına çevrildiğini belirtti.

Komisyon ve Temsilciler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda hükümet ile sendika temsilcilerinin bulunduğunu hatırlatan Demir, "Ortalık karışırken, patronlar asgari ücret taleplerini sıralıyor. Ancak sendikalardan 20 gün geçmesine rağmen henüz bir ses yok" şeklinde konuştu.

Açlık Sınırı ve Asgari Ücret

Demir, işçilerin taleplerinin Komisyon tarafından karşılanamayacağını öne sürdü. Açlık sınırının 20 bin lira olduğuna dikkat çekerek, %17 zam yapılmasının asgari ücreti 19 bin 892 lira yapacağını ve bu durumda bile açlık sınırının altında kalacağını ifade etti. %25 zam yapılması durumunda ise asgari ücretin 21 bin 252 lira olacağını, ancak çok geçmeden yine açlık sınırının altında kalma riskiyle karşı karşıya kalınacağını aktardı.

İnsanca Yaşam Standardı

Son olarak, Demir, asgari ücretin insanca yaşanabilir bir seviyeye çıkarılması gerektiğini savunarak, işçilerin haklarının gözetilmesinin önemine vurgu yaptı.