Emerson, AspenTech'in Kalan Hisselerini 7,2 Milyar Dolara Satın Alıyor

Emerson, AspenTech’i Tasfiye Ediyor

ABD merkezli teknoloji devi Emerson, yazılım şirketi Aspen Technology’nin (AspenTech) kalan hisselerini 7,2 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın alacağını açıkladı.

Hisse Başına 265 Dolar Ödenecek

Yapılan resmi açıklamada, Emerson’ın AspenTech’teki hisse başına 265 dolar ödeyerek, kendisine ait olmayan hisseleri satın almak için anlaşmaya vardığı belirtildi. Bu işlemle birlikte Emerson, AspenTech'in hisselerinin yaklaşık yüzde 57'sine sahip durumda ve işlemin tamamlanmasıyla birlikte AspenTech tamamen Emerson'un kontrolüne geçecek.

İşlemin Tamamlanma Tarihi

Açıklamada ayrıca, satın alma işleminin 2025'in ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Bu adım, Emerson’un yazılım alanındaki stratejik büyüme hedeflerine önemli bir katkı sağlayacak.