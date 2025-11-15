Emet’te Araç Yangını Büyümeden Söndürüldü

Emet’te H.T. yönetimindeki 06 EUF 554 plakalı aracın benzin hortumundan çıktığı tahmin edilen yangın, Emet Belediyesi itfaiyesinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:24
İtfaiyenin hızlı müdahalesi yangının büyümesini engelledi

Emet ilçesinde seyir halindeki aracın benzin hortumundan çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 06 EUF 554 plakalı araç seyir halindeyken Emet Termal Otel önünde kaputundan dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine Emet Belediyesi itfaiye, kaza kırım ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Benzin hortumundan çıktığı tahmin edilen yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

