Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde

Emet İlçe Müftülüğü, Babukbey 4-6 yaş Kur’an kursu için 'Bed-i Besmele' programı düzenledi; Çavuşoğlu Camii'nde öğrencilerin Kur’an tilaveti, ilahiler ve dualarla başlayan etkinliği gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:05
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde

Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde

Emet İlçe Müftülüğü tarafından Babukbey 4-6 yaş Kur’an kursu için düzenlenen 'Bed-i Besmele' programı yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Çavuşoğlu Camii'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte neler oldu?

Programa İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül, kur’an kursu öğreticileri, yönetimi, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Program Kur’an tilavetiyle başladı; minik öğrenciler öğrendikleri sureleri, duaları ve ilahileri seslendirdi. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu, öğrencilerin heyecanı ve sevinci yüzlerine yansıdı.

Konuşma ve kapanış

Programda konuşan İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül, "Bed-i Besmele programı, yavrularımızın Kur’an-ı Kerim’le tanıştığı, ilim ve hikmet yolculuklarına atmış oldukları minik ama büyük, değerli adımları ile besmeleyle başladıkları anlamlı bir gündür. Bu güzel yavrularımızın gönüllerine Allah sevgisini, Peygamber sevgisini ve güzel ahlâkı yerleştirerek değerler eğitimi adı altında yetiştirmek hepimizin ortak gayesidir" dedi.

Program, yapılan dua, ikram ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

EMET BABUKBEY 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU İÇİN "BED-İ BESMELE" PROGRAMI DÜZENLENDİ

EMET BABUKBEY 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU İÇİN "BED-İ BESMELE" PROGRAMI DÜZENLENDİ

EMET BABUKBEY 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU İÇİN "BED-İ BESMELE" PROGRAMI DÜZENLENDİ

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
İzmirMeets 2025: "Teknoloji ve İnovasyon" Zirvesi 19 Kasım'da
4
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
5
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
7
Eskişehir'de Yoğun Sis: Görüş Düşü, İlginç Görüntüler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor