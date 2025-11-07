Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde

Emet İlçe Müftülüğü tarafından Babukbey 4-6 yaş Kur’an kursu için düzenlenen 'Bed-i Besmele' programı yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Çavuşoğlu Camii'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte neler oldu?

Programa İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül, kur’an kursu öğreticileri, yönetimi, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Program Kur’an tilavetiyle başladı; minik öğrenciler öğrendikleri sureleri, duaları ve ilahileri seslendirdi. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu, öğrencilerin heyecanı ve sevinci yüzlerine yansıdı.

Konuşma ve kapanış

Programda konuşan İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül, "Bed-i Besmele programı, yavrularımızın Kur’an-ı Kerim’le tanıştığı, ilim ve hikmet yolculuklarına atmış oldukları minik ama büyük, değerli adımları ile besmeleyle başladıkları anlamlı bir gündür. Bu güzel yavrularımızın gönüllerine Allah sevgisini, Peygamber sevgisini ve güzel ahlâkı yerleştirerek değerler eğitimi adı altında yetiştirmek hepimizin ortak gayesidir" dedi.

Program, yapılan dua, ikram ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

EMET BABUKBEY 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU İÇİN "BED-İ BESMELE" PROGRAMI DÜZENLENDİ