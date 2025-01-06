Emevi Camii'nin Eski İmamı Şeyh Mekki, Halep'in Özgürlüğüne Kavuşmasını Kutluyor

Emevi Camii’nin Eski İmamı Şeyh Mekki, Mutluluğunu Paylaştı

Halep'teki tarihi Emevi Camii’nin eski imamı Şeyh Muhammed Mekki Halebi, caminin 13 yıl sonra esaretten kurtulduğunu belirterek büyük bir sevinç yaşıyor. Savaşın etkileriyle tahrip edilen Halep'in yeniden özgürlüğüne kavuşması, Mekki için tarifsiz bir mutluluk kaynağı oldu.

Halep'in Kalbindeki Yeri

Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Katara Camisi’nde görevine devam eden Mekki, AA muhabirine verdiği açıklamada, Emevi Camii’nde geçirdiği yılların onun için en anlamlı ve huzurlu dönemler olduğunu dile getirdi. Halep'i terk ettiği zamanda kalbinin bir parçasının orada kaldığını ifade eden Mekki, "Halep, benim doğduğum, büyüdüğüm yer. 35 yıl orada yaşadım. Ailem, annem, babam, hocalarım, arkadaşlarım, her şeyim orada,” dedi.

Özgürlük Umudu

Her zaman özgür Halep’e döneceği umudunu koruyan Mekki, "Yüreğim her zaman oradaydı. Allah’a şükürler olsun, Suriye’nin özgürlüğü için halkımın yanında olmak benim için tarifsiz bir duyguydu," şeklinde konuştu. Esed rejiminin içindeki insanlık suçlarına dikkat çeken Mekki, "Halkımız bunları yaşadı ve dünya şimdi bunu görüyor," ifadelerini kullandı.

Emevi Camii’ne Dönüş Heyecanı

Mekki, Emevi Camii’ne dönüşü için seçimlerinin olduğu heyecanı paylaştı: "O caminin içinde Allah’a olan bağlılığımı hep derin hissettim. Şimdi Halep Emevi Camii’nde namaz kılmak isteyen kardeşlerim, ‘Senin arkanda namaz kılmak istiyoruz,’ diyorlar. Bu benim için bir dua gibiydi."

Türk Halkına Teşekkür

Şeyh Mekki, 8 Aralık'ta İstanbul'da Baas rejiminin yıkılışını kutladığını belirtti ve Türk halkı ile özlemle bu sevinci paylaştığını dile getirdi: "Zaferin sevincini İstanbul’da, kardeşlerimiz Türk halkıyla birlikte kutladım. Bu büyük zafer, yalnızca bizim için değil, Türk halkı için de önemliydi…"

Gelecek Umutları

Mekki, Türkiye’nin Suriye'ye destek verdiğini belirterek, “Biz, Türkiye ile kardeşiz. Bu kardeşlik sadece kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil,” dedi. Ayrıca, “Biz küçük cihadı tamamladık, şimdi büyük cihada başlıyoruz. Allah’ın izniyle, aydınlık bir Suriye kuracağız,” ifadeleriyle geleceğe dair umutlarını paylaştı.

Gazze’nin Durumu

Son olarak Gazze halkı için dua eden Mekki, "Şam’da yaşadığımız mutluluğun yanında, Gazze'de yaşanan insanlık dramını üzülerek takip ediyoruz. Allah’tan, onları koruyan zalimliğe karşı zafer nasip etmesini diliyorum,” diyerek sözlerini tamamladı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta tahrip edilen Halep’teki tarihi Emevi Camii’nin eski imamı Şeyh Muhammed Mekki Halebi, caminin 13 yıl sonra esaretten kurtulduğunu ifade ederek bunun mutluluğunu yaşıyor. Katar’ın başkenti Doha’daki Katara Camisi’nde görevine devam eden Şeyh Mekki, AA muhabirine tarihi Emevi Camii’nde geçen yıllarının kendisi için en anlamlı ve en huzurlu yıllar olduğunu dile getirdi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta tahrip edilen Halep’teki tarihi Emevi Camii’nin eski imamı Şeyh Muhammed Mekki Halebi, caminin 13 yıl sonra esaretten kurtulduğunu ifade ederek bunun mutluluğunu yaşıyor. Katar’ın başkenti Doha’daki Katara Camisi’nde görevine devam eden Şeyh Mekki, AA muhabirine tarihi Emevi Camii’nde geçen yıllarının kendisi için en anlamlı ve en huzurlu yıllar olduğunu dile getirdi.