DOLAR
35,34 0,13%
EURO
36,62 -0,33%
ALTIN
2.991,92 0,26%
BITCOIN
3.498.719,4 -0,76%

Emevi Camii'nin Eski İmamı Şeyh Mekki, Halep'in Özgürlüğüne Kavuşmasını Kutluyor

Halep'teki Emevi Camii’nin eski imamı Şeyh Mekki, caminin özgürleşmesini ve Türk halkının desteğini kutladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:01
Emevi Camii'nin Eski İmamı Şeyh Mekki, Halep'in Özgürlüğüne Kavuşmasını Kutluyor

Emevi Camii’nin Eski İmamı Şeyh Mekki, Mutluluğunu Paylaştı

Halep'teki tarihi Emevi Camii’nin eski imamı Şeyh Muhammed Mekki Halebi, caminin 13 yıl sonra esaretten kurtulduğunu belirterek büyük bir sevinç yaşıyor. Savaşın etkileriyle tahrip edilen Halep'in yeniden özgürlüğüne kavuşması, Mekki için tarifsiz bir mutluluk kaynağı oldu.

Halep'in Kalbindeki Yeri

Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Katara Camisi’nde görevine devam eden Mekki, AA muhabirine verdiği açıklamada, Emevi Camii’nde geçirdiği yılların onun için en anlamlı ve huzurlu dönemler olduğunu dile getirdi. Halep'i terk ettiği zamanda kalbinin bir parçasının orada kaldığını ifade eden Mekki, "Halep, benim doğduğum, büyüdüğüm yer. 35 yıl orada yaşadım. Ailem, annem, babam, hocalarım, arkadaşlarım, her şeyim orada,” dedi.

Özgürlük Umudu

Her zaman özgür Halep’e döneceği umudunu koruyan Mekki, "Yüreğim her zaman oradaydı. Allah’a şükürler olsun, Suriye’nin özgürlüğü için halkımın yanında olmak benim için tarifsiz bir duyguydu," şeklinde konuştu. Esed rejiminin içindeki insanlık suçlarına dikkat çeken Mekki, "Halkımız bunları yaşadı ve dünya şimdi bunu görüyor," ifadelerini kullandı.

Emevi Camii’ne Dönüş Heyecanı

Mekki, Emevi Camii’ne dönüşü için seçimlerinin olduğu heyecanı paylaştı: "O caminin içinde Allah’a olan bağlılığımı hep derin hissettim. Şimdi Halep Emevi Camii’nde namaz kılmak isteyen kardeşlerim, ‘Senin arkanda namaz kılmak istiyoruz,’ diyorlar. Bu benim için bir dua gibiydi."

Türk Halkına Teşekkür

Şeyh Mekki, 8 Aralık'ta İstanbul'da Baas rejiminin yıkılışını kutladığını belirtti ve Türk halkı ile özlemle bu sevinci paylaştığını dile getirdi: "Zaferin sevincini İstanbul’da, kardeşlerimiz Türk halkıyla birlikte kutladım. Bu büyük zafer, yalnızca bizim için değil, Türk halkı için de önemliydi…"

Gelecek Umutları

Mekki, Türkiye’nin Suriye'ye destek verdiğini belirterek, “Biz, Türkiye ile kardeşiz. Bu kardeşlik sadece kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil,” dedi. Ayrıca, “Biz küçük cihadı tamamladık, şimdi büyük cihada başlıyoruz. Allah’ın izniyle, aydınlık bir Suriye kuracağız,” ifadeleriyle geleceğe dair umutlarını paylaştı.

Gazze’nin Durumu

Son olarak Gazze halkı için dua eden Mekki, "Şam’da yaşadığımız mutluluğun yanında, Gazze'de yaşanan insanlık dramını üzülerek takip ediyoruz. Allah’tan, onları koruyan zalimliğe karşı zafer nasip etmesini diliyorum,” diyerek sözlerini tamamladı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta tahrip edilen Halep’teki tarihi Emevi Camii’nin eski...

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta tahrip edilen Halep’teki tarihi Emevi Camii’nin eski imamı Şeyh Muhammed Mekki Halebi, caminin 13 yıl sonra esaretten kurtulduğunu ifade ederek bunun mutluluğunu yaşıyor. Katar’ın başkenti Doha’daki Katara Camisi’nde görevine devam eden Şeyh Mekki, AA muhabirine tarihi Emevi Camii’nde geçen yıllarının kendisi için en anlamlı ve en huzurlu yıllar olduğunu dile getirdi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta tahrip edilen Halep’teki tarihi Emevi Camii’nin eski...

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta tahrip edilen Halep’teki tarihi Emevi Camii’nin eski imamı Şeyh Muhammed Mekki Halebi, caminin 13 yıl sonra esaretten kurtulduğunu ifade ederek bunun mutluluğunu yaşıyor. Katar’ın başkenti Doha’daki Katara Camisi’nde görevine devam eden Şeyh Mekki, AA muhabirine tarihi Emevi Camii’nde geçen yıllarının kendisi için en anlamlı ve en huzurlu yıllar olduğunu dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de ATM'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Kayseri'de Husumet Nedeniyle Babayı Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası
3
Konya'da Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı
4
Güney Kore'de Jeju Air, Bakım Nedeniyle En Fazla Uçuşu Ertelenen Hava Yolu Oluyor
5
İBB'nin Ulaşım Ücretlerine Yüzde 46,09 Zam Teklifi UKOME'de Reddedildi
6
Golan Tepeleri'nde Ayşe Kıyılı'nın Yıldızlı Yüzük Hikayesi: Esed'in Düşüşü İle Gelen Özgürlük
7
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!