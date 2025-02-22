Emevi Camisi'nde Gaziantep Halıları ile Yenileme

Şam'daki Emevi Camisi'ne Gaziantep'ten Halı Tedariki

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nin ibadete açılan bölümlerinde yenilikler yaşanıyor. Gaziantep'in ustalarına ait özenle dokunan **yeni halılar**, caminin eski ve yıpranmış halılarının yerini aldı. 2006 yılından bu yana halı değişimi yapılmamıştı ve eski halılar artık **iyi durumda değildi**.

Restorasyon Çalışmaları Başlatıldı

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından tarihi camide yenileme ve bakım çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Gaziantep'te titizlikle hazırlanan halılar Şam'a ulaştı ve geleneksel motiflerle süslü yeni halılar, ibadet alanlarına serildi.

Müezzin Bilun'un Açıklamaları

Emevi Camisi'nde 43 yıldır müezzinlik yapan **Muhammed Bilun**, caminin halı değişiminden ve yapılan restorasyon çalışmalarından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bilun, "Halılar en son 2006'da değiştirilmişti ve artık iyi durumda değillerdi. Hem caminin restorasyonu yapıldı hem de halılar yenilendi." şeklinde konuştu.

Gönüllü Temizlik Çalışmaları

32 yaşındaki **Abıla Fatta**, camide gönüllü olarak halı temizliği yaptığını ve halı değişimine ilk kez tanıklık ettiğini söyledi. Fatta, "Devrik rejim, dini merkezler ve ibadet yerlerine ilgi göstermiyordu. Ramazan ayı, önceki yıllardan tamamen farklı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Camii'nin Kültürel Önemi

Şamlı **Muhammed El Bekai** ise, "Emevi Camisi Şam'ın medeniyeti ve mirasını temsil ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Şam'da Ramazan daha coşkulu karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Emevi Camisi Hakkında

Şam'da konumlanan Emevi Camisi, **Suriye'nin en eski ve en önemli camilerinden biri** olarak kabul ediliyor. 715 yılında Emevi halifesi Velid tarafından inşa edilen cami, dini ve kültürel bir merkez olma özelliğini sürekli koruyor ve tarih boyunca birçok onarımdan geçmiştir.